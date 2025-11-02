【3日で医療費11万円】全裸で倒れた父の医療費と保険問題の現実…父の病でわかった「親の保険」・「医療費」を把握する重要性【作者に聞く】
【漫画】本編を読む→3日で医療費11万円！その現実に動揺…
右耳難聴や子宮内膜症など、自身の体験をコミカルな漫画で描くキクチさん(@kkc_ayn)。母親の自宅介護と看取りをテーマにしたコミックエッセイ『20代、親を看取る。』は大きな反響を集め、2023年に書籍化された。
新作コミックエッセイ『父が全裸で倒れてた。』は、母の看取から約2年後、今度は父が病に倒れてしまう話だ。母の介護経験から落ち着いて対応できることは増えたものの、一人っ子として頼れる家族がいないキクチさんは、さまざまな決断を迫られる。今回は、病状が好転しない父親の医療費という現実と向き合うエピソードを届ける。
予断を許さない父親の容体を危惧し、「新薬だろうが何だろうがお金はいくらでも払う」と願ったのも束の間、キクチさんは病院で請求書を渡され「医療費」という現実に直面する。
「さすがに11万円という数字を見たときはショックが大きかったです。しかも実の親であれ、他人の銀行口座やクレジットカードは使えないので、医療費や入院費を支払うのは私。貯金があるとはいえ、3日でこの額面なら来月どうなってしまうのだろうという恐怖でソワソワしました」と、当時の心境を語る。
ICUは高度な医療のために高額になるため、キクチさんはすぐに国の制度などを調べたという。マメな父親が各種書類をきれいにファイリングしてくれていたおかげで、必要な情報を得やすかったと振り返る。
