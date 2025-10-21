Image: Raymond Wong / Gizmodo US

イノベーションって難しいですよね。今やすっかり日常の風景になったスマホのイノベーションって、これまた特に難しい。折りたたんでみたり、ディスプレイ増やしてみたり、薄くしてみたり。

…薄いスマホ、なかなか売れていないようです。

薄いだけで買う？

今年5月に発表されたSmasungの薄型スマホ、ボディ5.8ミリのGalaxy S25 Edge。韓国メディアの報道によれば、その後継機となるGalaxy S26 Edgeは出ないだろうとのこと。

なぜか？ 単純です、売れてないから。売れないモデルはディスコンなのです。

薄いスマホといえば、SamsungだけでなくAppleもiPhone Airを発表しました。そのiPhone Airで感じたのは、1年後の後継機種に大きなアップデートは見込めない、期待してはいけないということ。その理由は限界まですでに詰め込まれているからです。Samsungにしろ、Appleにしろ、バッテリー含め全体スペックと薄さのギリギリのラインを攻めに攻めて薄さコミットのスマホを発表したと思うからです。その開発には膨大な労力をかけたことでしょう。もちろん、コストもね。

消費者が求めているのは、薄いことよりバッテリーもちや低コスト。企業側の作りたいものと消費者の欲しいものには、ギャップがあるようです。

試行錯誤がSamsungの目的？

もし、本当にGalaxy S25 Edgeに、次、少なくとも来年は新モデルがないとして、それでも評価すべきはSamsungのやってみた精神。

そもそもSamsungは売れることより、まず挑戦してみることに価値をおいているのかもしれません。その証拠に、折りたたみスマホをいち早くリリースし、その後折りたたみ2モデル展開を続け、フラッグシップスマホと安価モデルもリリースし、その上で薄いスマホだして、さらに三つ折りスマホまで出そうとしてるわけですから…。

さすがに数多すぎない？と思いますが、そういうフェーズなのかもしれません。数売って当たりを待つ、消費者の動向を調査する。と、同時に技術力をアピール。

あぁ、薄いスマホってのもあったなぁと懐かしく思うのもそう遠くない気も…。