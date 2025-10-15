Ç¥¿±Ãæ¤ËÉÔÎÑÁê¼ê¤«¤éÇ¯²ì¾õ¡ÄºÊ¤ÎÅÜ¤ê¤¬ÇúÈ¯¡ª¡Ö¥µ¥ìºÊ¤µ¤ó¡¢¤¢¤±¤ª¤á¡×¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÉÔÎÑÁê¼ê¤Î°°Õ¤È¡¢ºÊ¤ÎÉü½²·à¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¤òÆÉ¤à¡ÛÉÔÎÑ¤·¤¿É×¤Ë·ãÅÜ¤¹¤ë±ü¤µ¤ó¤À¤¬¡Ä!?
Ìë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤êÌ¡²è»°Ëæ¡ª2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤ËÆÉ¤Þ¤ì¤¿¥Ð¥ºÌ¡²è¤ò¾Ò²ð¡£
2024Ç¯11·î¤Ëmamagirl¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÌ¡²è¡Ø¥µ¥ìºÊ¤µ¤ó¡¢Ç¥¿±¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Á¡Ù¡£ËÜºî¤Ï¡¢Ã´ÅöÊÔ½¸¼Ô¤ÎÃÎ¿Í¤ä¼ÂºÝ¤ËÊ¹¤¤¤¿ÉÔÎÑÏÃ¤ò´ð¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¤Ï¡¢¥×¥í¥Ã¥ÈÀ©ºî¤ÎmamagirlÊÔ½¸Éô¡¦ÇßÅÄ¤µ¤ó¤Èºî²èÃ´Åö¤Î¥¿¥Ð¥¿¥æ¥ß¤µ¤ó(@yumint_Illust)¤Ë¡¢ÉÔÎÑÁê¼ê¤«¤éÇ¯²ì¾õ¤¬ÆÏ¤¯¤È¤¤¤¦¾×·â¤Î¥·¡¼¥ó¤òÉÁ¤¤¤¿¤È¤¤Î¿´¶¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
·ëº§2Ç¯ÌÜ¤ÇÃç¤¬¤è¤«¤Ã¤¿±ü¤µ¤ó¤ÈÉ×¤Î¥æ¥¦¥¤À¤¬¡¢ºÇ¶á¥æ¥¦¥¤Î»Ä¶È¤äµÙÆü½Ð¶Ð¤¬µÞ¤ËÁý¤¨¡¢±ü¤µ¤ó¤ÏÉÔÎÑ¤òµ¿¤¤»Ï¤á¤ë¡£±ü¤µ¤ó¤ÏÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¥æ¥¦¥¤Îµ¢¤ê¤òÂÔ¤ÁÂ³¤±¤ë¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¡¢Ì²µ¤¤È¶»¾Æ¤±¤«¤éÇ¥¿±¸¡ººÌô¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢Ç¥¿±¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¡£¥æ¥¦¥¤âÂç´î¤Ó¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï±ü¤µ¤ó¤È¤Î»þ´Ö¤òÂ¿¤¯ºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢Í¹ÊØ¥Ý¥¹¥È¤ËÆÏ¤¤¤¿Ç¯²ì¾õ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¡Ö¥µ¥ìºÊ¤µ¤ó¤¢¤±¤ª¤á¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£±ü¤µ¤ó¤¬¥æ¥¦¥¤ËÌä¤¤µÍ¤á¤ë¤È¡¢Èà¤Ï2¥«·îÁ°¤«¤é¸µ¥«¥Î¤È¶öÁ³ºÆ²ñ¤·¤ÆÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤¹¤ë¡£¥æ¥¦¥¤Ï´Ø·¸¤òÀ¶»»¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢µÕ¾å¤·¤¿¸µ¥«¥Î¤¬Ç¯²ì¾õ¤òÁ÷¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
±ü¤µ¤ó¤Ï·ãÅÜ¤·¡¢ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¡Ö¤³¤Î½÷¡ª¤Õ¤¶¤±¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ï¤è¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢¥æ¥¦¥¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ÇÉÔÎÑÁê¼ê¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¡£¿·Ç¯Áá¡¹¡¢É×ÉØ¤ÏÁÔÀä¤Ê½¤Íå¾ì¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£¡Ö¤Ä¤é¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡Ä¡×ºî¼Ô¤¬ÉÁ¤¤¤¿Ç¯²ì¾õ¥·¡¼¥ó¤Î¾×·â
ËÜºî¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢mamagirlÊÔ½¸Éô¤ÎÇßÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÃÎ¿Í·ÐÍ³¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÉÔÎÑ¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¡×¤À¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤â»²¹Í¤ËÁÏºî¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¡Öºî²èÃ´Åö¤Î¥¿¥Ð¥¿¤µ¤ó¤¬Ç÷ÎÏ¤¢¤ë³¨¤òÂô»³Æþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤ÊºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÉÔÎÑÁê¼ê¤«¤éÆÏ¤¤¤¿Ç¯²ì¾õ¤Î¥·¡¼¥ó¤òÉÁ¤¤¤¿¤È¤¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºî²è¤Î¥¿¥Ð¥¿¤µ¤ó¤Ï¡¢Ç¯²ì¾õ¤ËÉÔÎÑ¤Î¾Úµò¤òºÜ¤»¤ÆÁ÷¤ë¤È¤¤¤¦¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î±ü¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÇ¥¿±Ãæ¤Ë¤¢¤ó¤ÊÇ¯²ì¾õ¸«¤¿¤é¤Ä¤é¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡Ä¡×¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤Ä¤é¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¸åÈ¾¤ÎÉ×¤ÎÅÚ²¼ºÂ¤¬³è¤¤¿¤È¤â»×¤¦¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
mamagirl¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤¬¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤¬¿ôÂ¿¤¯Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§mamagirlÊÔ½¸Éô¡¦ÇßÅÄ/¥¿¥Ð¥¿¥æ¥ß(@yumint_Illust)
