ÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¾®¤µ¤Ê»ÒÇ¡£Àè½»Ç¤ä»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÆ°¤¤ò¾¯¤·ÉÔ°Â¤½¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬²Ä°¦¤¤¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÃÂê¤ÎÆ°²è¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï113Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¡Öµ©¤Ë¸«¤ëÈþ·Á¤Ç¤¹¤Í¡Ä¤¿¤Þ¤é¤Ì¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤¥Í¥³¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈÄ¯¤á¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë²Ä°¦¤µ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§ÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¾®¤µ¤Ê»ÒÇ¢ªÆÈ¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÉÔ°Â¤²¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¡Ä¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ØÌåÀäµé¤Î¸÷·Ê¡Ù¡Û
ÊÝ¸î»ÒÇ¤ÎÉÔ°Â¤ÊÄ«¤È´Å¤¨¤ëÌë
YouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥ä¥È¤È¾®ÂÀÏº¤È¥È¥ï¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·¤·¤¤´Ä¶¤ËÉÔ°Âµ¤¤ÊÉ½¾ð¤Î»ÒÇ¤Î»Ñ¡£¥±ー¥¸¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë»ÒÇ¤Ï¥È¥ï¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£ÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤Þ¤À¤ª¤¦¤Á¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¥È¥ï¤¯¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¤¤¿¤Î¤«¡¢¥±ー¥¸¤Î³°¤Ë¤ÏÀè½»Ç¤Î¾®ÂÀÏº¤¯¤ó¤¬¡£¥È¥ï¤¯¤ó¤Ï¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¾®ÂÀÏº¤¯¤ó¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¾®ÂÀÏº¤¯¤ó¤Ï¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤»ÒÇ¤¬²È¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤¿¤á·Ù²ü¤·¡¢»ÒÇ¤Ë¡Ö¥·¥ãー¡ª¡×¤È°Ò³Å¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï½Ð¶ÐÁ°¤Ç¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥È¥ï¤¯¤ó¤ÏÉÔ°Â¤½¤¦¤Ë¥¥ç¥í¥¥ç¥í¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£Ä«¤Ï¼ä¤·¤½¤¦¤Ë¾®¤µ¤ÊÀ¼¤ÇÌÄ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¤ª»Å»ö¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢Êú¤Ã¤³¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¯¤µ¤ó´Å¤¨¤Æ¤¤¤¿¥È¥ï¤¯¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥¨¥ó¥¸¥ó¥ëー¥à¤ÇÈ¯¸«
Æ°²è¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥È¥ï¤¯¤ó¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¼Ö¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¥ëー¥à¤ÎÃæ¤«¤éÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£¤Ê¤ó¤È¡¢Àè½»Ç¤Î¾®ÂÀÏº¤¯¤ó¤â¥¨¥ó¥¸¥ó¥ëー¥à¤«¤éÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ê¤é½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ª¡×¤È¾®ÂÀÏº¤¯¤ó¤â¥È¥ï¤¯¤ó¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
ÃçÎÉ¤·²ÈÂ²¤Ë
¤ª¤¦¤Á¤Ë¤ÏÀè½»¸¤¤Î¥ä¥È¤Á¤ã¤ó¤â¤¤¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Ï¥ä¥È¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤ÆÅÜ¤Ã¤¿¤ê°Ò³Å¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¥È¥ï¤¯¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤Ä´·¤ì¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë´Å¤¨¤Æ°ì½ï¤Ë¿²¤ë´ÖÊÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥È¥ï¤¯¤ó¤Ï¾®ÂÀÏº¤¯¤ó¤Î¤³¤È¤âÂç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÊÝ¸î¤µ¤ì´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥È¥ï¤¯¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤»Ò¤¬¤ª²È¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë»Å»ö¤¬¼ê¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤～¡×¡Ö°ì½ï¤Ë½Ð¶Ð¤·¤¿¤¤¡£¤³¤Î»Ò¤Ê¤é¿¦¾ì¤Î¿Í¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤È¤¤¤¤´Ý¤ß¤È¤¤¤¤¡Ä¤¿¤Þ¤é¤ó¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
YouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥ä¥È¤È¾®ÂÀÏº¤È¥È¥ï¡×¤Ç¤Ï¡¢¥È¥ï¤¯¤ó¡¢¥ä¥È¤Á¤ã¤ó¡¢¾®ÂÀÏº¤¯¤ó¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§YouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥ä¥È¤È¾®ÂÀÏº¤È¥È¥ï¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§tonakai
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£