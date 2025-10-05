Åê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ÎÄ»³¤æÆ»á¤¬°ìÅáÎ¾ÃÇ¡ªÏÈÉü³è¡¦²ÝÀÇ¡¦ÇÛÊ¬¤Î»°ËÜ¾¡Éé¡Ø¿·NISA¤ÎÅê»ñÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿Í¾¾ê»ñ¶â¤Ï¤É¤¦¤¹¤Ù¤¤«¡©ÆÃÄê¸ýºÂ¤ÇÅê»ñ¤¹¤ëºÝ¤ËÀø¤à°Õ³°¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡¦¼ÁÌä¤Ë²óÅú¡ª¡Û¿·NISA¤ÎÅê»ñÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿Í¾¾ê»ñ¶â¤Ï¤É¤¦¤¹¤Ù¤¤«¡©ÆÃÄê¸ýºÂ¤ÇÅê»ñ¤¹¤ëºÝ¤ËÀø¤à°Õ³°¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÂê¤¹¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿Åê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¦Ä»³¤æÆ»á¤¬¡¢¿·NISA¤ÎÅê»ñÏÈ¤äÁÛÄê¥ê¥¿ー¥ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¥ÉÁª¤Ó¤Þ¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤Îµ¿Ìä¤Ë»õÀÚ¤ì¤è¤¯Åú¤¨¤¿¡£
¤Þ¤ºÏÈÉü³è¤ÎÍ×ÅÀ¤ò¡¢¶ñÂÎÎã¤Ç°ìÅáÎ¾ÃÇ¤·¤¿¡£360Ëü±ß¤¬400Ëü±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾õÂÖ¤«¤é100Ëü±ß¤òÇäµÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Éü³è¤¹¤ë¤Î¤Ï90Ëü±ß¡£ÍýÍ³¤ÏÌÀ²÷¤Ç¡¢Éü³è¤¹¤ë¤Î¤Ï¸µËÜÁêÅöÊ¬¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢Íø±×ÁêÅöÊ¬¤ÏÉü³è¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥ëー¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£ÈæÎ¨¤Ç¹Í¤¨¤ë¤ÈÁá¤¤¡£¸µËÜ360Ëü±ß¡¦Íø±×40Ëü±ß¡á9ÂÐ1¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÇäµÑ³Û100Ëü±ß¤Î¤¦¤Á¸µËÜÊ¬90Ëü±ß¤¬Éü³è¤¹¤ë¡£360Ëü±ß¤¬720Ëü±ß¤ËÇÜ²½¤·¤Æ¤«¤é100Ëü±ßÇä¤Ã¤Æ¤â¡¢5ÂÐ5¤ÎÈæÎ¨¤æ¤¨Éü³è¤Ï50Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¡£¸½¹Ô¤Ç¤ÏÉü³è¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÏÍâÇ¯¤ËÉü³è¤¹¤ë°·¤¤¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£
ÁÛÄê¥ê¥¿ー¥ó¤Ï¡ÖÇ¯Î¨5¡ó¡×¤ò¥Ùー¥¹¤ËÃÖ¤¯ÍýÍ³¤ò¡¢¹ÔÆ°ÌÌ¤Þ¤Ç´Þ¤á¤ÆÀ°Íý¤·¤¿¡£5¡ó¤È8¡ó¤Îº¹¤ÏÄ¹´ü¤ÇÁýÊ¬¤ËÇÜ°Ê¾å¤Î³«¤¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤¬¡¢²áÅÙ¤Ë¹â¤¤¿ôÃÍ¤Ç¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤È´üÂÔ¤¬Ë½Áö¤·¤ÆÅê»ñ¹ÔÆ°¤¬´Ë¤à¡£µÕ¤ËÈá´Ñ¤Ë´ó¤ê¤¹¤®¤Æ¤âÈ½ÃÇ¤¬Æß¤ë¡£»Ô¾ìÊ¿¶Ñ¤ÏÎò»ËÅª¤Ë¤â¤Ã¤È¹â¤¤¶ÉÌÌ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Ë½Íî¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤À¸½¼ÂÅª¤Ê¡ÈÍî¤È¤·¤É¤³¤í¡É¤È¤·¤Æ5¡ó¤ò»È¤¦¤Î¤¬ÂÅÅö¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤À¡£ºÇÄã¥é¥¤¥ó¤ò5¡ó¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢6～7¡ó¤ÇÊä½õÅª¤Ë»î»»¤¹¤ë¤Î¤ÏµöÍÆÈÏ°Ï¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¥ÉÁª¤Ó¤Ç¤Ï¡¢S&P 500¥È¥Ã¥×10¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ÈFANG+¤òÂÐÈæ¡£¤É¤Á¤é¤¬Àµ²ò¤«¤ÏÌÜÅª¤È¥ê¥¹¥¯µöÍÆÅÙ¼¡Âè¤À¤¬¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤Ê¤é¾¯³Û¤ÇÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¼ÂÌ³Åª¤ÊÍî¤È¤·½ê¤ò¼¨¤·¤¿¡£
Ì¤À®Ç¯¤Î¿·NISA¤äÂ£Í¿¤ÎÏÀÅÀ¤Ç¤Ï¡¢·î10Ëü±ß¡ÊÇ¯120Ëü±ß¡Ë¤ò10Ç¯¡¢Ç¯Î¨5¡ó¤ÇÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤ÈÌó1,550Ëü±ß¡£²ÝÀÇ¸ýºÂ¤Ê¤éÁýÊ¬Ìó350Ëü±ß¤ËÌó20¡ó¤ÎÀÇ¤ÇÌó70Ëü±ß¤ÎÉéÃ´¡£ÂÐ¤·¤ÆÂ£Í¿ÀÇ¤ÏÇ¯120Ëü±ß¤Î¾ì¹ç¤Ç¤âÌó1Ëü±ß¤Î¿å½à¤È¤µ¤ì¡¢¹ç·×¤·¤Æ¤âÉéÃ´´¶¤Ï¾®¤µ¤¤¡£Èó²ÝÀÇ¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¹çÍýÀ¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤¦Â»ÆÀ´ªÄê¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢µìNISAÌÃÊÁ¤Î°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏËÜ¼Á¤òÆÍ¤¯¡£Èó²ÝÀÇ¤«²ÝÀÇ¤«¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤è¤ê¡¢¤½¤â¤½¤âº£¤ÎÊÝÍÌÃÊÁ¤¬¤³¤ÎÀè10Ç¯¤ÇËÜÅö¤ËÁý¤¨¤ë¤Î¤«¤òÌä¤¦¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£S&P 500¤äÁ´À¤³¦³ô¼°¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÈÏ¤Ê»ñ»º¤ÈÅ·Çé¤Ë¤«¤±¡¢¾¡»»¤¬Çö¤¤¤Ê¤é¾è¤ê´¹¤¨¤ë¡£ÀÇ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤â¡¢Áý¤¨¤ë»ñ»º¤Ë¿¶¤ê¸þ¤±¤¿Êý¤¬ºÇ½ªÅª¤Ê¼ê¼è¤ê¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÎäÅ°¤Ê¸¶Â§¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£
»ëÄ°¼Ô¤Îµ¿Ìä¤ò¶ñÂÎÎã¤ÇÁÇÁá¤¯Ê¬²ò¤·¡¢¿ô»ú¤È¥ëー¥ë¤ÇÀ°Íý¤¹¤ë¿Ê¹Ô¤Ï·ø¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£»þ²ÁÁí³Û²Ã½Å¤È¶ÑÅùÇÛÊ¬¤Îº¹¡¢ÏÈÉü³è¤Î»»Äê¤È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢Â£Í¿¤È²ÝÀÇ¤ÎÈæ³Ó¤Ê¤É¡¢È½ÃÇ¤ÎÅÚÂæ¤Ë¤Ê¤ëÏÀÅÀ¤¬°ìÄÌ¤ê²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À©ÅÙ¤Î´ª½ê¤ä¼ÂºÝ¤Î¿ôÃÍ´¶¤òÄÏ¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢ËÜÊÔ¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê·×»»²áÄø¤äÇÛÊ¬¤ÎÆâÌõ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤ÈÍý²ò¤¬ÄêÃå¤¹¤ë¤Ï¤º¡£¿·NISA¤Î±¿ÍÑÀß·×¤ä²ÝÀÇ¸ýºÂ¤È¤Î»È¤¤Ê¬¤±¤ËÌÂ¤¦¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÈó¾ï¤Ë»²¹Í¤Ë¤Ê¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»ëÄ°¼Ô¤Îµ¿Ìä¤ò¶ñÂÎÎã¤ÇÁÇÁá¤¯Ê¬²ò¤·¡¢¿ô»ú¤È¥ëー¥ë¤ÇÀ°Íý¤¹¤ë¿Ê¹Ô¤Ï·ø¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£»þ²ÁÁí³Û²Ã½Å¤È¶ÑÅùÇÛÊ¬¤Îº¹¡¢ÏÈÉü³è¤Î»»Äê¤È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢Â£Í¿¤È²ÝÀÇ¤ÎÈæ³Ó¤Ê¤É¡¢È½ÃÇ¤ÎÅÚÂæ¤Ë¤Ê¤ëÏÀÅÀ¤¬°ìÄÌ¤ê²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À©ÅÙ¤Î´ª½ê¤ä¼ÂºÝ¤Î¿ôÃÍ´¶¤òÄÏ¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢ËÜÊÔ¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê·×»»²áÄø¤äÇÛÊ¬¤ÎÆâÌõ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤ÈÍý²ò¤¬ÄêÃå¤¹¤ë¤Ï¤º¡£¿·NISA¤Î±¿ÍÑÀß·×¤ä²ÝÀÇ¸ýºÂ¤È¤Î»È¤¤Ê¬¤±¤ËÌÂ¤¦¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÈó¾ï¤Ë»²¹Í¤Ë¤Ê¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
