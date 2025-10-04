ORANGE RANGE、ドラマ『花ざかりの君たちへ～イケメン♂パラダイス～』の映像を使用した「イケナイ太陽」スペシャルMV公開
ORANGE RANGEが、リバイバルヒット中の「イケナイ太陽」のスペシャルMVを公開した。
■ドラマの名シーンが登場
「イケナイ太陽」は、2007年7月にリリースされた17枚目シングルで、ドラマ『花ざかりの君たちへ～イケメン♂パラダイス～』のオープニングテーマに起用された。
今回のMVは、『花ざかりの君たちへ～イケメン♂パラダイス～』の映像を使用。主演の堀北真希演じる芦屋瑞稀、小栗旬演じる佐野泉の出演シーンの他、中津秀一を演じる生田斗真など豪華俳優陣が登場。ドラマファンも納得の名シーンを集めた“平成”を感じられるMVに仕上がっている。
「イケナイ太陽」が持つ、弾けるようなポジティブエネルギーと、ドラマの持つ“イケメン揃いの寮生活”のワクワク感、そして友情や恋愛の輝きが完璧にシンクロし、スペシャルな映像に。懐かしの「あの夏」をぜひYouTubeでチェックしよう。
なお、ドラマ『花ざかりの君たちへ～イケメン♂パラダイス～』はFODにて絶賛配信中。
（C）中条比紗也・白泉社／共同テレビジョン／フジテレビジョン
■リリース情報
2025.10.15 ON SALE
DIGITAL SINGLE「トワノヒカリ」
2025.10.22 ON SALE
SINGLE「トワノヒカリ」
■関連リンク
『花ざかりの君たちへ～イケメン♂パラダイス～』配信URL ※FOD
https://fod.fujitv.co.jp/title/4w95/
ORANGE RANGE OFFICIAL SITE
https://orangerange.com/