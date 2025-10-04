ORANGE RANGE、ドラマ『花ざかりの君たちへ～イケメン♂パラダイス～』の映像を使用した「イケナイ太陽」スペシャルMV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ORANGE RANGEが、リバイバルヒット中の「イケナイ太陽」のスペシャルMVを公開した。

■ドラマの名シーンが登場

「イケナイ太陽」は、2007年7月にリリースされた17枚目シングルで、ドラマ『花ざかりの君たちへ～イケメン♂パラダイス～』のオープニングテーマに起用された。

今回のMVは、『花ざかりの君たちへ～イケメン♂パラダイス～』の映像を使用。主演の堀北真希演じる芦屋瑞稀、小栗旬演じる佐野泉の出演シーンの他、中津秀一を演じる生田斗真など豪華俳優陣が登場。ドラマファンも納得の名シーンを集めた“平成”を感じられるMVに仕上がっている。

「イケナイ太陽」が持つ、弾けるようなポジティブエネルギーと、ドラマの持つ“イケメン揃いの寮生活”のワクワク感、そして友情や恋愛の輝きが完璧にシンクロし、スペシャルな映像に。懐かしの「あの夏」をぜひYouTubeでチェックしよう。

なお、ドラマ『花ざかりの君たちへ～イケメン♂パラダイス～』はFODにて絶賛配信中。

（C）中条比紗也・白泉社／共同テレビジョン／フジテレビジョン

■リリース情報

2025.10.15 ON SALE

DIGITAL SINGLE「トワノヒカリ」

2025.10.22 ON SALE

SINGLE「トワノヒカリ」

■関連リンク

『花ざかりの君たちへ～イケメン♂パラダイス～』配信URL ※FOD

https://fod.fujitv.co.jp/title/4w95/

ORANGE RANGE OFFICIAL SITE

https://orangerange.com/

■【画像】スペシャルMVの場面写真

■【画像】ORANGE RANGEのアーティスト写真

■【画像】『花ざかりの君たちへ～イケメン♂パラダイス～』メインビジュアル