洗ってすぐに、また着たくなる。【ザノースフェイス】の速乾コットンの快適TシャツがAmazonに登場中‼
地球を背負うグラフィック。肌に馴染むテクノロジー【ザノースフェイス】のTシャツがAmazonに登場!
ザノースフェイスのTシャツは、天然素材の心地よさと、化学繊維の機能性を両立した一枚。コットン100パーセントでありながら、速乾性に優れた特殊ニット生地を採用した半袖Tシャツは、日常使いに最適なイージーケア性を備えている。
けば立ちの少ない糸で編み上げた生地は、肌にやさしく、洗濯後もなめらかな風合いを保つ。
背面には、地球のグリッドをモチーフにしたグラフィックを配置。さまざまな表示パターンが並び、視覚的にも楽しめるデザインに仕上げている。
機能と表現が融合した、現代的なスタイルを提案する一枚。
