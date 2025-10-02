ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

地球を背負うグラフィック。肌に馴染むテクノロジー【ザノースフェイス】のTシャツがAmazonに登場!

ザノースフェイスのTシャツは、天然素材の心地よさと、化学繊維の機能性を両立した一枚。コットン100パーセントでありながら、速乾性に優れた特殊ニット生地を採用した半袖Tシャツは、日常使いに最適なイージーケア性を備えている。

けば立ちの少ない糸で編み上げた生地は、肌にやさしく、洗濯後もなめらかな風合いを保つ。

背面には、地球のグリッドをモチーフにしたグラフィックを配置。さまざまな表示パターンが並び、視覚的にも楽しめるデザインに仕上げている。

機能と表現が融合した、現代的なスタイルを提案する一枚。