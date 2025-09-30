ÀÔ¿ñÂ»½ý¤ÎÂìÀî±Ñ¼£¡¢1Ç¯È¾¤Ö¤ê¥Ö¥í¥°¹¹¿·¡¡»ö¸Î¤«¤é8Ç¯¤Ç¶á¶·¡¡GACKT¤Î·ãÎå¤Ë¤â´¶¼Õ
¡¡2017Ç¯¤ËBS¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¼åÃî¥Ú¥À¥ëSeason2¡Ù¤Î»£±ÆÃæ¤Ë¼«Å¾¼Ö¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¡¢ÀÔ¿ñÂ»½ý¤Î¤±¤¬¤òÉé¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¡¦ÂìÀî±Ñ¼£¡Ê46¡Ë¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀÔ¿ñÂ»½ý¤ÎÂìÀî±Ñ¼£¡¢1Ç¯È¾¤Ö¤ê¥Ö¥í¥°¹¹¿·¡¡GACKT¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÂìÀî¤Ï¡ÖÁá¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢2017Ç¯¤Ë»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤Æ¼Ö¤¤¤¹À¸³è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£·î9·î15Æü¤Ç8Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¥Ö¥í¥°¤ò½ñ¤¯¤Î¤â¡¢XÅê¹Æ¤¹¤ë¤Î¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¡¢¥Ö¥í¥°¤òÁÌ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é1Ç¯È¾¿¶¤ê¤Ç¤·¤¿¡Ê´À¡Ë¡£³§¤µ¤ó¤ª¸µµ¤¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡©¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤âËÍ¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥³¥á¥ó¥È¤òÄº¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Ê´À¡Ë¡£¡£¡£ËÍ¤Ï¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¤¿¤À¡¢2Ç¯ÄøÁ°¤«¤é½¸ÃæÅª¤Ê¼£ÎÅ¤Ë¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥êÅù¤ÇÄ¹¤¯Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÌÌ¤Ç¤â¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó³«È¯¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼À©ºîÅù¤ÎÃå¼ê¡ÄÍÍ¡¹¤Ê´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢SNS¹¹¿·¤âÂÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤â¤Á¤í¤óÇÐÍ¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¶È¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¡¹º£¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤Î¤ª»Å»ö¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Çº£¤Ç¤â»öÌ³½ê¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ä¤Ä¡¢º£¸å¤â¹Ö±é²ñ¤ä¼èºà¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¤¡¢¤¤¤Ä¤«³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ËÌá¤ì¤ëÆü¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤ë¤³¤È¤âÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê¤¢¡¢¤¢¤È¤Þ¤ÀÂç²ÏÇÐÍ¥¤âÄü¤á¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¾Ð¡Ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö8Ç¯Á°¤Ë²ø²æ¤ò¤·¤Æ¡¢1¤«·îÀ¸»à¤ò×Ç×Ó¤¤¡¢½é¤á¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤ò³«¤¤¤¿»þ¤Ë1000·ï¤òÄ¶¤¨¤ëLINE¤¬¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖºÇ½é¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤¬GACKT¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤ª¤¤¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¸«¤¿¤¾¡£Âç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡©¡×¡£°ÊÍèËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤ËÏ¢Íí¤òÄº¤¤Þ¤¹¡£ÀèÆü¤â¡¢¼«Ê¬¤¬²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¡Ö¤ª¤¤¡¢¤¨¤¤¤¸¡£¸µµ¤¤«¡©Äü¤á¤Æ¤Ê¤¤¤«¡©¡×¡£´ðËÜÅª¤Ë¤¤¤Ä¤â¤³¤Î°ìÊ¸¡£¤¤¤ä¤¡¡¼¡¢¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£´Æ»ë¥«¥á¥é¤Ä¤±¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¥¥ç¥í¥¥ç¥í¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¾Ð¡£GACKT¤µ¤ó¤È¤Ï»ö¸Î¤ËÁø¤¦°ÊÁ°¤«¤é°ì½ï¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ç¡¢¼«¤é¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯»ÑÀª¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ó¤ÊÂçÀèÇÚ¤ò¡¢»×¤¤½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¡¢ËÍ¤â¥á¥é¥á¥é¤ÈÊ³¤¤Î©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥±¥Ä¤ò»×¤¤¤Ã¤¤ê½³Èô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¤ë´¶³Ð¤Ç¤¹¾Ð¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
