散歩でよく会う『柴犬を連れたおばあちゃん』→同じ『柴犬仲間』だと思っていたら…まさかの一言に爆笑「面白すぎる」「衝撃ｗｗ」と24万表示
散歩でよく会う柴犬を連れたおばあちゃん。同じ柴犬の飼い主仲間だと思っていたら…まさかの一言と、納得（？）の光景が記事執筆時点で24万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。
散歩でよく会うおばあちゃん→仲間だと思っていたら…
Xアカウント『@greenchan0718』に投稿されたのは、柴犬「ぱん」くんのお姿。この日も、飼い主さんと共にいつものお散歩を楽しまれていたのだといいます。
柴犬を見て放った『まさかの一言』に爆笑
お散歩中、よく会うという柴犬を連れたおばあちゃんとこの日も遭遇、少しお話をすることに。
飼い主さんも同じ柴犬飼い主同士、『柴犬仲間』だと認識していたものの…おばあちゃんの口から驚きのセリフが飛び出すこととなったというのです。
『この子は大きいけどハスキー？』
まさかの、おばあちゃんはぱんくんのことを柴犬だとは思っておらず、大型犬、さらにはハスキーだと思っていたのだとか。
ぱんくんは、ちょっぴり大きなお身体の持ち主ではあるものの…まさかの大型犬と誤解されていたとは飼い主さんも驚きだった模様。
ほっこり和むおばあちゃんの勘違い、マシュマロボディのぱんくんのお姿は多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。
この投稿には「さすがにハスキーには見えないけど笑」「うちも初見では柴犬だとは思われないです」「デカ柴可愛い」「うちは小さい子に猫？と言われたことも笑」など多くのコメントが寄せられています。
マシュマロボディが魅惑的な男の子♡
2011年3月27日生まれのぱんくんは、柴犬らしいツンデレっぷりと甘えん坊な一面のギャップがとっても魅力的な男の子。普段は許さない抱っこも、雷の日は許してくれる…なんていう可愛い一面も。
飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすぱんくんのお姿は柴犬の魅力やたくさんの癒やし、笑顔を届け続けています。
