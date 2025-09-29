声優・伊達さゆりの2nd写真集『シルエット』が2025年11月6日（木）にKADOKAWAより発売される。

【画像】伊達さゆり、2nd写真集『シルエット』よりキュートなカンフーポーズや大人っぽい街でのショットも

伊達さゆりは『ラブライブ！スーパースター！！』の澁谷かのん役として注目を集め、作品内ユニット「Liella！」のメンバーとしても活動してきた。音楽活動にとどまらず、舞台やドラマ、映画への出演を通して演技の幅を広げ、次世代を担う若手声優のひとりとして存在感を強めている。今回の写真集は、そんな彼女の今を切り取る一冊となっている。

舞台は香港とマカオ。発表されたカバー写真は、渡航初日のマカオで撮影されたもので、初めての異国の地に触れた伊達の高揚感がそのまま表情に表れている。さらに香港ではカンフーを意識したユーモラスなポーズの先行カットも公開され、撮影現場の空気が伝わる内容となっている。

タイトル「シルエット」は、伊達本人が撮影を通して思い浮かべたファンの存在から着想を得たもの。応援してくれる人々を背景にしながら、その輪郭を自らの歩みと重ね合わせ、ひとつの作品に込めた思いが意図がうかがえる。「撮影中、私のことを応援してくださる皆さんのことを思い浮かべて、いろんなことを考えながらこの写真集を作りました」と伊達さゆりはコメント。今年12月にはデビュー5周年を迎えることもあり、2nd写真集の発売と合わせて記念イベントが全国5都市（東京・大阪・名古屋・仙台・北海道）で開催される予定。会場では写真集購入者を対象にした交流企画も行われる見込みで、ファンにとっては直接彼女の思いを受け取る機会となりそうだ。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）