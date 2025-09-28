SPINNAKER×スポンジ・ボブ限定ウォッチ4モデルが登場♡

腕時計ブランドSPINNAKERから、世界的人気アニメ『スポンジ・ボブ』とのコラボ第4弾「BRADNER GMT オートマティック バブリーグリンズ リミテッドエディション」が登場♡キャラクターの個性を反映した4色モデルで、GMT機能や蓄光塗料も備えた遊び心あふれる腕時計です。価格は各88,000円（税込）、10月17日発売、9月24日予約開始です♪

個性豊かな4色モデルが勢ぞろい

カーニ レッド

イカルド グリーン

パトリック ピンク

本コラボでは、スポンジ・ボブ イエロー（250本限定）、カーニ レッド（200本限定）、イカルド グリーン（200本限定）、パトリック ピンク（200本限定）の4モデルが登場♡

それぞれGMT針やダイヤル、サイドビューにキャラクターのモチーフが施され、海底都市ビキニタウンの世界観を腕元で楽しめます。数量限定での生産のためファン必見です。

BAMBI WATERのカップ付き新作トップスで叶う♡美シルエット&快適さ

タフな仕様と遊び心が共存

カーニ レッド

イカルド グリーン

パトリック ピンク

コンプレッサーケースと耐久性の高いステンレススティールを採用し、サファイアレンズで高透明度を実現。180m防水でアウトドアや旅行にも安心です♡

付属のラバーストラップはキャラクターカラーを反映し、スタイルやシーンに合わせて付け替え可能。ローターには4人のキャラクターを描写し、細部まで遊び心を追求しています。

SPINNAKERの「BRADNER GMT バブリーグリンズ リミテッドエディション」は、スポンジ・ボブの陽気な笑顔を表現した遊び心あふれる限定腕時計♡

価格は各88,000円（税込）、10月17日発売、9月24日より予約開始。GMT機能や蓄光塗料で実用性も抜群。キャラクター好きも時計好きも手に入れたい特別な逸品です♪