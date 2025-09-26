HANA、鮮やかな花に囲まれ“はかなげ表情” ヘアケアブランドCMに喜び「ロングヘアで髪を大切に生きてきた」【インタビュー全文】
7人組ガールズグループ・HANAが、ヘアケアブランド「NEXXUS」の新WEBCM『質感記憶ver.』に出演する。
【CMカット】12種の花に囲まれ…はかなげな表情のHANAソロ写真
髪のダメージと向き合い、研究と開発の積み重ねで人々の自信を支えてきたNEXXUSと、苦難を乗り越えてきた背景を持ちながらも、高いスキルと自信あふれる力強いパフォーマンスが印象的なHANAが、さらに女性が自分らしく輝き続ける未来のために、手を取り合い、同コラボレーションが決定。リニューアルしたNEXXUSは、思い通りのしなやかな髪をキープする「質感記憶」をかなえる新処方。HANAが放つ唯一無二の輝きのように、“イマ”を美しく記憶する。
WEBCMは、12種類もの色とりどりの鮮やかな花に囲まれたHANAメンバーの表情と髪の美しさが際立つ幻想的な世界観の動画に仕上がっている。撮影時は、メンバーが互いにポージングのアドバイスをし合ったり、表情を褒め合ったりと和気あいあいとした雰囲気で進行。長回しでの撮影で緊張感がある中でも、それぞれが魅せ方を妥協なく研究し撮影に挑み、HANAのストイックな姿が撮影の合間も節々で見られた。美しいポージングとはかなげでアンニュイな表情、しなやかで美しい質感際立つ一人ひとりの髪もポイントとなる。
【HANAインタビュー全文】
――撮影を振り返ってみていかがでしたか。
MAHINA：私たちのグループ名がHANAなので、こんなすてきな花に囲まれて撮影することができてとても楽しかったです。そして今回衣装がドレスということで、HANAの新たな一面をお見せできたかなと思います。
――HANA初のヘアケアの広告撮影になりましたが、お話が来た際にはどんなお気持ちでしたか。
CHIKA：自分がロングヘアで髪を大切に生きてきたし、ちゃんみなさんにも髪をほめてもらったことがあって自分の個性のひとつとしても大事にしているので、お話をいただいたときはとてもうれしかったです。
――NEXXUSについて香りやコンセプト、パッケージなど気に入ってるポイントはありますか。
YURI：まず香りがすごく大好きで。甘さの中にも大人っぽさがあって、普段使いしやすい香りだなと思うのと、香りが長く続きます。夜寝るときも幸せな気持ちで寝られるし、朝起きたときもいい香りに包まれて起きられるので、とても幸せな気持ちで1日を過ごせます。
――NEXXUSの質感記憶というコンセプトにちなんでこんな質感の髪になりたいといった願望があれば教えてください。
JISOO：私は去年の12月の『No No Girls THE FINAL』のときからずっとブリーチをしているので、今一番ほしいのはサラサラでツヤツヤな髪の毛です。中からちゃんと栄養が入っている感じで、でも重くない、そんな質感がほしいです。
――普段ヘアケアで意識していることはありますか。
MOMOKA：お風呂が終わったあとに、絶対にアウトバス用のトリートメントをつけてから、髪の毛を乾かすというのは自分のノルマとして毎日しています。
――NEXXUSはサロン帰りのような髪で自分をいたわる時間を大切にしていますが、「忙しい自分をちょっと甘やかしたい」と思うとき、どんなぜいたくをしたくなりますか。
NAOKO：私の体質なんですけど、あまり汗をかかなくて結構熱がこもるタイプなので、最近は散歩をしたりとか、じっくり時間をかけて運動したりとか、自分の体力を上げたあとに、お風呂で冷水を思いっきりかけます。今日も頑張ったし、髪の毛も頑張ってくれたなと思いながら冷やしています。
――NEXXUSは、人によって異なる髪悩みを解決するために、40年以上研究を続けてきましたが、理想の自分になるために長年研究していることがあれば教えてください。
KOHARU：常に理想を追い求めるというのが私の人生のモットーとしてあるんですけど、そのためにはたゆまぬ努力はもちろんのこと、たくさんの芸術作品とかいろんな人に触れ合って、自分の経験を重ねるとか。その上の理想をまたどんどん見つけていくみたいな階段を自分で作っていくことが、大切にしていることかなと思います。
