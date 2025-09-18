北海道発の力を肌へ♡SHIROからラワンぶき配合クレンジング新登場

自然の恵みを大切にしたシンプルなものづくりで愛されるSHIROから、センシティブシリーズを象徴する「ラワンぶき」を配合した新アイテムが登場します。北海道足寄町でのみ育つ希少な植物ラワンぶきのジュース*1を贅沢に使い、肌にやさしくうるおいを届けるスキンケア。今回、定番製品として「ラワンぶきクレンジングクリーム」が、さらに数量限定で「ラワンぶきフェイスウォッシュ 2025」BIGサイズがラインナップ。敏感な肌にも寄り添う、自然派クレンジング＆洗顔をチェックしてみませんか？

ラワンぶきクレンジングクリームの魅力

「ラワンぶきクレンジングクリーム」（95g / 5,280円）は、濃厚なテクスチャーながら肌なじみが良く、メイクや皮脂汚れをやさしくオフ。

ジュース1に加え、ローレルオイル2やアマニ油*3を配合し、クレンジング後もふんわり潤った肌へ導きます。

毎晩さくらんぼ大1粒を使用し、マッサージするように馴染ませてから洗い流すだけ。ダブル洗顔不要で、敏感肌の方にもおすすめです。

*1 フキ液汁/保湿成分、*2 ゲッケイジュ果実油/保湿成分、*3 アマニ油 / 保湿成分

旬シリーズ「フェイスウォッシュ 2025」

数量限定の「ラワンぶきフェイスウォッシュ 2025」（200mL / 5,280円）は、とろみのある泡が余分な皮脂を落としながら潤いを守るフォーム洗顔料。

今年はBIGサイズで登場し、朝晩たっぷり約1か月半使えるのが嬉しいポイントです。

肌荒れや紫外線ダメージが気になる季節にもやさしく寄り添い、爽やかなグリーンの香りでリラックスした洗顔タイムを叶えます。

センシティブ肌を支えるSHIROのラインアップ

＜ラインナップ＞

ラワンぶきフェイスウォッシュ 150mL / 3,960円

ラワンぶき化粧水 120mL / 2,347円

ラワンぶきフェイスマスク 3枚入 / 2,090円、14枚入 / 5,500円

シアバター&ラワンぶきモイストリッチクリーム 45g / 7,469円

ラワンぶきを使ったスキンケアは今回の新作に加え、既存ラインも豊富に展開中。豊かな自然の力を生かしたやさしい使用感で、どんな肌状態の日も安心して取り入れられるラインナップです。

自然の力で肌を包み込む毎日へ

SHIROが届ける「ラワンぶきシリーズ」は、素材本来の力を最大限に引き出し、シンプルながらも確かな効果を実感できるスキンケア。

新定番の「ラワンぶきクレンジングクリーム」と数量限定の「ラワンぶきフェイスウォッシュ 2025」は、センシティブな肌にもうれしいやさしさで、日々のクレンジング＆洗顔を特別な時間に変えてくれます。

自然の恵みを感じながら、健やかな肌を育むケアを始めてみてはいかがでしょうか♡