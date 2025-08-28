【ムラヨシマサユキさんの名作レシピ】なめらか、ふるふる。とろける『抹茶ババロア』
眺めているだけで、さわやかな緑色に癒される抹茶スイーツ。今回は、料理研究家・ムラヨシ マサユキさんの『抹茶ババロア』レシピをご紹介します。ほろ苦さとやさしい甘みが重なり、ひと口ごとに上品な余韻が広がりますよ。
贅沢な口どけを、ぜひお楽しみください。
『抹茶ババロア』のレシピ
材料（容量80mlのゼリー型6個分）
抹茶……5g
グラニュー糖……50g
湯……50ml
卵黄……1個分
牛乳（なければ水）……大さじ2
生クリーム……150ml
〈A〉
粉ゼラチン……4g
水……大さじ1
下ごしらえ
・抹茶は茶こしを通してふるう。
・小さめの器に〈A〉の水を入れ、粉ゼラチンをふり入れてふやかす。
作り方
（1） 材料を混ぜる
ボールに抹茶、グラニュー糖を入れ、湯を注ぎ入れてよく混ぜる。卵黄を加えてさらに混ぜる。
POINT
抹茶を湯で溶き、香りをしっかり立たせます。
（2）ゼラチンを加えて、さます
（1）にふやかしたゼラチンを入れて混ぜ、ゼラチンをしっかり溶かす。牛乳を加えてさらによく混ぜる。そのまま人肌くらいになるまでさます。
POINT
このあと、泡立てた生クリームを加えるので、熱いままだとせっかく泡立てた生クリームが分離してしまいます。少しさましてくださいね。
（3）生クリームを泡立てる
別のボールに生クリームを入れる。ボールの底を氷水に当てながら、泡立て器で六分立て（持ち上げるととろりと流れ落ち、落ちた跡がすぐに消えるくらい）に泡立てる。
（4）手早く混ぜて、冷やし固める
型を用意する。（3）に、（2）の抹茶液を入れて手早く混ぜる。型に等分に流し入れ、ラップをかけずに冷蔵庫で3時間以上冷やし固める。型をぬるま湯につけ、ババロアが少し動いたら、皿をかぶせて型ごとひっくり返し、取り出す。
POINT
冷たい生クリームとゼラチン入りの抹茶液が混ざると固まりはじめてしまうので、手早く混ぜて、すぐに型に流し入れて。
つるんとした舌ざわりにしたいときは、生クリームを泡立てずにそのまま加えて作っても◎。
ゼラチンを減らすと、とろとろの食感に
材料（容量80mlのゼリー型6個分）
上記「抹茶ババロア」の材料と作り方を参照し、同様に作る。 ただし、粉ゼラチンは3g（小さじ1）に変え、 作り方（4）でグラスに流し入れる。
ゼラチンの量を少し減らすと、とろとろとした、さらに口溶けのよいババロアができ上がります。型から抜くことはできないので、グラスに流し入れて、そのままスプーンで食べてくださいね！
まさに和と洋のいいとこどり。残暑の甘いひとときを満喫できる一皿です。
（『オレンジページ』2023年1月2日号より）
2024年12月逝去。製菓学校卒業後、ケーキ店やレストラン勤務を経て独立。おうちで作りやすいけれど、きちんとおいしい菓子、料理のレシピを数々提案。お菓子を作るって楽しい！ と実感できるようなレシピは、だれが作っても簡単においしく仕上がると多くの支持を集めた。詳細はこちら