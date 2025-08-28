【ムラヨシマサユキさんの名作レシピ】なめらか、ふるふる。とろける『抹茶ババロア』

眺めているだけで、さわやかな緑色に癒される抹茶スイーツ。今回は、料理研究家・ムラヨシ マサユキさんの『抹茶ババロア』レシピをご紹介します。ほろ苦さとやさしい甘みが重なり、ひと口ごとに上品な余韻が広がりますよ。

贅沢な口どけを、ぜひお楽しみください。

『抹茶ババロア』のレシピ

材料（容量80mlのゼリー型6個分）

抹茶……5g

グラニュー糖……50g

湯……50ml

卵黄……1個分

牛乳（なければ水）……大さじ2

生クリーム……150ml

〈A〉

粉ゼラチン……4g

水……大さじ1

下ごしらえ

・抹茶は茶こしを通してふるう。

・小さめの器に〈A〉の水を入れ、粉ゼラチンをふり入れてふやかす。

作り方

（1） 材料を混ぜる

ボールに抹茶、グラニュー糖を入れ、湯を注ぎ入れてよく混ぜる。卵黄を加えてさらに混ぜる。

POINT

抹茶を湯で溶き、香りをしっかり立たせます。

（2）ゼラチンを加えて、さます

（1）にふやかしたゼラチンを入れて混ぜ、ゼラチンをしっかり溶かす。牛乳を加えてさらによく混ぜる。そのまま人肌くらいになるまでさます。

POINT

このあと、泡立てた生クリームを加えるので、熱いままだとせっかく泡立てた生クリームが分離してしまいます。少しさましてくださいね。

（3）生クリームを泡立てる

別のボールに生クリームを入れる。ボールの底を氷水に当てながら、泡立て器で六分立て（持ち上げるととろりと流れ落ち、落ちた跡がすぐに消えるくらい）に泡立てる。

（4）手早く混ぜて、冷やし固める

型を用意する。（3）に、（2）の抹茶液を入れて手早く混ぜる。型に等分に流し入れ、ラップをかけずに冷蔵庫で3時間以上冷やし固める。型をぬるま湯につけ、ババロアが少し動いたら、皿をかぶせて型ごとひっくり返し、取り出す。

POINT

冷たい生クリームとゼラチン入りの抹茶液が混ざると固まりはじめてしまうので、手早く混ぜて、すぐに型に流し入れて。

つるんとした舌ざわりにしたいときは、生クリームを泡立てずにそのまま加えて作っても◎。

ゼラチンを減らすと、とろとろの食感に

材料（容量80mlのゼリー型6個分）

上記「抹茶ババロア」の材料と作り方を参照し、同様に作る。 ただし、粉ゼラチンは3g（小さじ1）に変え、 作り方（4）でグラスに流し入れる。

ゼラチンの量を少し減らすと、とろとろとした、さらに口溶けのよいババロアができ上がります。型から抜くことはできないので、グラスに流し入れて、そのままスプーンで食べてくださいね！

まさに和と洋のいいとこどり。残暑の甘いひとときを満喫できる一皿です。

（『オレンジページ』2023年1月2日号より）