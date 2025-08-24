Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¡¢2·³Àï¤Ï6²óÅÓÃæ2»Íµå4¼ºÅÀ¤Ç¹õÀ±¡¡ÀÛ¼é¤â±Æ¶Á¡Ä¥í¥Ã¥Æ°éÀ®19ºÐ¤Ë3°ÂÂÇµö¤¹
8²ó¤Ë¾å¹Ã¤Î2¥é¥ó¤Ç1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë¤â5-6¤ÇÀËÇÔ
¡¡DeNA¡¦Æ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¤¬24Æü¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£5²ó¤Þ¤Ç1¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤â¡¢6²ó¤ËÌ£Êý¤Î¼ººö¤âÍí¤ó¤Ç3ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢6²óÅÓÃæ4¼ºÅÀ¤Ç¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ò3¼ÔËÞÂà¤Ë»ÅÎ±¤á¤ëÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡£2²ó¤ÏÆâÌî°ÂÂÇ¤òµö¤¹¤â¡¢¥¼¥í¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£3²ó¤ÏÀèÆ¬¤ò»°ÎÝ¤Î°Á÷µå¤Ç½ÐÎÝ¤µ¤ì¡¢2023Ç¯¥É¥é¥Õ¥È°éÀ®4°ÌÆþÃÄ¤Î19ºÐ¡¦Æ£ÅÄÏÂ¼ù³°Ìî¼ê¤ËÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ï¤É¤¦¤Ë¤«Î¿¤¤¤À¡£
¡¡4²ó¤â3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤¿¤¬¡¢5²ó¤Ï9ÈÖ¡¦ÃæÂ¼¾©¸ãÆâÌî¼ê¤Ë¤¹¤Ã¤ÝÈ´¤±¤ëµå¤¬½Ð¤ë¤Ê¤É½é¤á¤Æ»Íµå¤ÇÁö¼Ô¤ò½Ð¤¹¡£¤½¤Î¸å¤ÏÏ¢ÂÇ¤Ç1»àËþÎÝ¤ÎµçÃÏ¤ò¾·¤¯¤¬¡¢3¡Á4ÈÖ¤òÂÇ¤Á¼è¤Ã¤Æ¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·Â³Åê¤·¤¿6²ó¤À¤Ã¤¿¡£1»à¤«¤é°ÂÂÇ¤È»Íµå¤ÇÁö¼Ô¤òÇØÉé¤¤¡¢8ÈÖ¡¦¾¾Àî¸×À¸Êá¼ê¤ËÆ±ÅÀÂÇ¡£¸åÂ³¤òÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢ÆóÎÝ¤Î¼ººö¤ÇËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤È¤Ê¤ê¡¢Æ£ÅÄ¤Ë¤³¤ÎÆü3ËÜÌÜ¤Î°ÂÂÇ¤Ç4¼ºÅÀÌÜ¡£¤³¤Î²ó¸Â¤ê¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£5²ó1/3¤Ç94µå¤òÅê¤²¡¢8°ÂÂÇ2»Íµå4¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ3¡Ë¡¢2Ã¥»°¿¶¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡17Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç1·³¤Ç°ÜÀÒ¸å½éÀèÈ¯¤·¡¢5²ó1¼ºÅÀ¤ÎÅêµå¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ßÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢¸åÂ³¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤ÆNPB1059Æü¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤òÆ¨¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢21Æü¤ËÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë