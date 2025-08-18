「ディフェンスラインが安定した」７連勝で首位に急接近の町田。柿谷曜一朗が考える強さの要因は？「相馬を止められない」
元日本代表FWの柿谷曜一朗氏が、８月17日深夜に放送されたTBS系列のサッカー専門番組「KICK OFF! J」に出演。絶好調のFC町田ゼルビアについて語った。
町田は16日に行なわれたJ１第26節で、セレッソ大阪とホームで対戦。22分にナ・サンホのゴールで先制すると、42分に林幸多郎、79分にはオ・セフンのシュート加点し、３−０で完勝した。
柿谷氏は、町田の各得点を解説。ナ・サンホがボックス外から右足を振り抜いてネットに突き刺したゴールについては、「（相手GKが）これはもう、どうしようもない。ノーチャンスですね」と称賛。
昌子源の縦パスを収めて左足でフィニッシュした林についても、「トラップ、シュートが完璧」と絶賛した。
また、相馬勇紀のクロスに反応したオ・セフンが頭で決めたダメ押し弾に関しては「オ・セフン選手をこれだけフリーにしたら、ゴールは決まります。相馬選手のスピードに乗ったところからの左足の優しいクロス。個のクロスで勝負あり」とコメントした。
C大阪戦の勝利で、町田はリーグ戦７連勝。首位の京都サンガF.C.に勝点２差の４位と、一気に優勝争いに絡んできた。
この快進撃を予想していたという“ジーニアス”は、その理由をこう述べる。
「ディフェンスラインが安定しましたし、中山（雄太）選手がボランチに入ってから、さらに安定しています。相馬を止められない」
この勢いはどこまで続くのか。町田は次節、８月20日にガンバ大阪とホームで対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
