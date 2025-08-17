º¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤Î¾®·¿FR¥¹¥Ý¡¼¥Ä ¥·¥ë¥Ó¥¢¤Î2ÂåÊ¬¤òÀ¸¤È´¤¤¤¿Æü»º180SX
º£¤Ç¤³¤½À¤³¦¤Ç³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¼Ö¤À¤¬¡¢°Å¹õ¤Î¥ª¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç²ç¤òÈ´¤«¤ì¤¿1970Ç¯Âå¡¢¤½¤ì¤ò¹îÉþ¤·¹âÀÇ½²½¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤ê¥¤¥±¥¤¥±¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿1980Ç¯Âå¡¢¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤Ë¤è¤ê1989Ç¯¤òÄºÅÀ¤ËÃüÍî¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤¿1990Ç¯Âå¤Ê¤ÉÇÈÍðËü¾æ¤ÎÊÑÁ«¤ò¤¿¤É¤Ã¤¿¡£¹âÀÇ½¤ä¹ë²Ú¤µ¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿¥¯¥ë¥Þ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç»¿ÈÝÊ¬¤«¤ì¤¿¥¯¥ë¥Þ¡¢»þÂå¤òÀè¼è¤ê¤·¤ÆÀ®¸ù¤·¤¿¥¯¥ë¥Þ¡¢µÕ¤Ë¤½¤ì¤¬µØ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤É¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¡£ËÜÏ¢ºÜ¤Ï¾¼ÏÂ40Ç¯Âå¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥ª¥¸¥µ¥ó¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¼Ö²ó¸ÜÏ¿¡£Ï¢ºÜÂè71²óÌÜ¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ï1989Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Æü»º180SX¤À¡£
ÇÓµ¤ÎÌ¤Î10Ê¬¤Î1¤Î¼ÖÌ¾
Æü»º¤ÏËÌÊÆ¤ò¤Ï¤¸¤á³¤³°»ÅÍÍ¥â¥Ç¥ë¤Î¼ÖÌ¾¤Ë¡¢ÇÓµ¤ÎÌ¤Î10Ê¬¤Î1¤Î3·å¿ô»ú¤ò¸Å¤¯¤«¤é»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¡£ËÌÊÆ¤Ç½éÂå¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¡Ê1969Ç¯¡Ë¤ò¥À¥Ã¥È¥µ¥ó240Z¡¿260Z¡¿280Z¤È¤¤¤¦¼ÖÌ¾¤ÇÈÎÇä¤·¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤À¡£2ÂåÌÜ(1978Ç¯)¤Ï¡¢2.8L¡¢Ä¾6¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é280¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÂ³¤¯¤Î¤ÏZ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ZX¤ÈX¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎX¤Ï¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤¬¹¥¤ó¤Ç»È¤¦¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤Ç¡¢Ìµ¸Â¤Î¹¤¬¤ê¤ä²ÄÇ½À¡¢Ì¤ÃÎ¿ô¤Ê¤É¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¸å3ÂåÌÜ(1983Ç¯)¡¢4ÂåÌÜ(1989Ç¯)¤Ï300ZX¡¢5ÂåÌÜ(2002Ç¯)¤ÇX¤¬³°¤ì¤Æ350Z¡¢6ÂåÌÜ(2008Ç¯)¤Ï370Z¡¢¤½¤·¤Æ¸½¹Ô¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¤ÏÇÓµ¤ÎÌ¤â¼è¤ì¤ÆÃ±¤Ê¤ëZ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥ë¥Ó¥¢¤ÏËÌÊÆ¤ÇSX¤Î¼ÖÌ¾¤ÇÈÎÇä
¤½¤Î¤Û¤«¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¥·¥ë¥Ó¥¢¤â¤½¤¦¡£½é¤á¤ÆËÌÊÆ¤ËÍ¢½Ð¤µ¤ì¤¿2ÂåÌÜ(S10·¿)¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÎÀµ¼°Ì¾¾Î¤Ï¥Ë¥å¡¼¥·¥ë¥Ó¥¢¡Ê1975Ç¯ÅÐ¾ì¡Ë¤À¤¬¡¢ËÌÊÆ¤Ç¤Ï¥À¥Ã¥È¥µ¥ó200SX¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î»þ½é¤á¤ÆSX¤ÎÌ¾¾Î¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£Æü»º¤Ç¤ÏSX¤ÏÍ¢½Ð»ÅÍÍ¼Ö¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ëµ¹æ¤ÈÀâÌÀ¡£ZX¤è¤ê¾®¤µ¤¤¥µ¥¤¥º¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇSX¤ÈÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¥·¥ë¥Ó¥¢¤ÎÍ¢½ÐÌ¾¤ÎÂå¡¹SX¤òÌ¾¾è¤ê¡¢ZÆ±ÍÍ¤ËÇÓµ¤ÎÌ¤Î10Ê¬¤Î1¤Î¿ô»ú¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë180SX¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
ËÌÊÆ¤Ç¤â¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿Æü»º¤ÎSX¤Ï¡¢3ÂåÌÜ(S110·¿)¡¢4ÂåÌÜ(S12·¿)¤Ç¤â200SX¤òÌ¾¾è¤ë¤¬¡¢4ÂåÌÜ¤«¤é¥À¥Ã¥È¥µ¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Æü»º¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë3ÂåÌÜ¤Ï¥á¥¥·¥³¤Ç¤ÏSAKURA¡Ê¥µ¥¯¥é¡Ë¤Î¼ÖÌ¾¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¡£¥á¥¥·¥³¤Ï¥µ¥Ë¡¼¤òTSURU¡ÊÄá¡Ë¤È¤¤¤¦¼ÖÌ¾¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î¼ÖÌ¾¤¬¹¥¤Þ¤ì¤¿¤Î¤ÏÉÔ»×µÄ¤À¡£
S13¥·¥ë¥Ó¥¢¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏËÌÊÆ¤ÇÈÎÇä¤Ç¤¤Ê¤¤!!
¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤ÇÇúÈ¯Åª¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿5ÂåÌÜ(S13·¿)¥·¥ë¥Ó¥¢ÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÌäÂê¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£S13¥·¥ë¥Ó¥¢¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¥Î¡¼¥º¤¬Äã¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢ËÌÊÆ¤ÎÊÝ°Â´ð½à¤Ç¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Î¹â¤µ¤¬´ð½àÃÍ¤è¤ê¤âÄã¤¯¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏËÌÊÆ¤Ç¤ÏÈÎÇä¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Æü»º¤ÏS13¥·¥ë¥Ó¥¢¤Î¥ê¥È¥é¥¯¥¿¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥ÈÈÇ¤òËÌÊÆ¸þ¤±¤Ë³«È¯¡£¥ê¥È¥é¥¯¥¿¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Ï¡¢ÊÄ¤¸¤¿¾õÂÖ¤Ç¤ÏÄã¤¤¥Î¡¼¥º¤Î¤Þ¤Þ¤À¤¬¡¢¥é¥¤¥ÈÅÀÅô»þ¤Ë¤ÏËÌÊÆ¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Î¹â¤µÀ©¸Â¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤ëÈó¾ï¤ËÊØÍø¤ÊÂåÊª¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¥ê¥È¥é¥¯¥¿¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¤Ç¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÍ¥Àè¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢ËÌÊÆ¤ÎÊÝ°Â´ð½à¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤ÎÉ¬¿Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
ËÌÊÆ¥â¥Ç¥ë¤Ï2.4L¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ
¤½¤ó¤Ê·Ð°Þ¤â¤¢¤ê¡¢ËÌÊÆ»ÅÍÍ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î¥·¥ë¥Ó¥¢¤È¤Ï°ã¤¦¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ËÌÊÆ¤Ç¤Ï2.4L¡¢Ä¾4¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Îã¤ÎË¡Â§¤Ë¤è¤ê240SX¤È¤¤¤¦¼ÖÌ¾¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·ÆüËÜ¤Ç¤Ï1.8L¡¢Ä¾4¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç180SX¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£200SX¤¬¡Ø¥Ä¡¼¥Ï¥ó¥É¥ì¥Ã¥É¡Ù¡¢240SX¤¬¡Ø¥Ä¡¼¥Õ¥©¡¼¥Æ¥£¡Ù¡Ê¥Ë¡¼¥è¥ó¥Þ¥ëÇÉ¤âÂ¿¤¤¡Ë¤Ç¡¢180SX¤Ï¡Ø¥ï¥ó¥¨¥¤¥Æ¥£¡Ù¤¬Àµ¼°¼ÖÌ¾¡£¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç¤Ï180SX¤ò¥¤¥Ã¥Ñ¥Á¡¢¥ï¥ó¥Ñ¥Á¡¢¥ï¥ó¥Á¤È¸Æ¤Ö¤Ê¤É¤È¤¤¤¦µ½Ò¤â¤¢¤ë¤¬¡¢É®¼Ô¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¸Æ¤ÓÊý¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤â¤·¤«¤·¤ÆÉ®¼Ô¤è¤ê¤â¤À¤¤¤Ö²¼¤ÎÀ¤Âå¤Ê¤Î¤«¡©
¥·¥ë¥Ó¥¢¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤¬Ì¿Âê
1980Ç¯Âå¤ÎÆü»º¤ÎÈÎÇäÌÖ¤ÏÆü»ºÅ¹¡¢¥â¡¼¥¿¡¼Å¹¡¢¥µ¥Ë¡¼Å¹¡¢¥×¥ê¥ó¥¹Å¹¡¢¥Á¥§¥ê¡¼Å¹¤È¤¤¤¦5¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÀ©¤À¤Ã¤¿¡£º£¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÀ©¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥È¥è¥¿¤â¤ä¤á¤Æ¡¢¤É¤Î¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤½¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀÎ¤Ï¼è¤ê°·¤¤¼Ö¼ï¤¬ÈÎÇäÅ¹¤´¤È¤Ë°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌÌÅÝ¤Ê»þÂå¤À¤Ã¤¿¡£
¥·¥ë¥Ó¥¢¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢S12¤Þ¤Ç¤Ï¥·¥ë¥Ó¥¢¤¬¥µ¥Ë¡¼Å¹¡¢¤½¤Î»ÐËå¼Ö¤Î¥¬¥¼¡¼¥ë¤¬¥â¡¼¥¿¡¼Å¹¤Ç¤Î°·¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·Æü»º¤ÏS12·¿¤ò¤â¤Ã¤Æ¥·¥ë¥Ó¥¢¤Î»ÐËå¼Ö¤Î¥¬¥¼¡¼¥ë¤ÎÇÑ»ß¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¤Î¥Ð¥Ã¥¸ÂØ¤¨¤À¤±¤Î»ÐËå¼Ö¤ÏÉÔÍ×¤Çºî¤ë¤Ê¤é°ã¤¤¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤È¡¢¾®·¿FR¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î·ÑÂ³¤òÀÚË¾¤¹¤ëÈÎÇäÅ¹¥µ¥¤¥É¤Î»×ÏÇ¤¬°ìÃ×¤·¡¢ËÌÊÆ»ÅÍÍ¤Î240SX¤ò180SX¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¥ê¥È¥é¥¯¥¿¥Ö¥ë¡Ü¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯
S13·¿¤Ç¤Ï¥·¥ë¥Ó¥¢¤È180SX¤òÂç¤¤¯º¹ÊÌ²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Æü»º¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤è¤ê¡¢¥·¥ë¥Ó¥¢¤¬¸ÇÄê¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¡Ü¥È¥é¥ó¥¯¤¬ÆÈÎ©¤·¤¿¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ð¥Ã¥¯¥¯¡¼¥Ú¤ËÂÐ¤·¡¢180SX¤Ï³«ÊÄ¼°¤Î¥ê¥È¥é¥¯¥¿¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¡Ü¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤ÈÆ±¤¸¥³¥ó¥Ý¡¼¥Í¥ó¥È¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÂç¤¤¯º¹ÊÌ²½¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËËÌÊÆ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿240SX¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤Ï¥ê¥È¥é¥¯¥¿¥Ö¥ë¤Ç¶¦ÄÌ¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ð¥Ã¥¯¤È¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÎ¾¥â¥Ç¥ë¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê180SX¤Ï¡¢240SX¤Î¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¥¯¡¼¥Ú¤òÆüËÜ»ÅÍÍ¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¡£
Åö»þ¤Î½÷»ÒÂçÀ¸¤Ë¤â¿Íµ¤
180SX¤ÏÁ°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¡¢1.8L¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¡£¤¿¤À¤·¡¢¥·¥ë¥Ó¥¢¤¬NA¤È¥¿¡¼¥Ü¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ180SX¤Ï1996Ç¯¤ÎºÇ¸å¤Î¥Þ¥¤¥Á¥§¥ó¤ÇNA¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¥¿¡¼¥Ü¤Î¤ß¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤¿ÀßÄê¡£180SX¤Ï1991Ç¯¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò1.8L¤«¤é2L¤Ë´¹Áõ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¼ÖÌ¾¤Ï180SX¤Î¤Þ¤Þ¡£
¶îÆ°Êý¼°¤ÏFR¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï5Â®MT¤È4Â®AT¤Î2¥¿¥¤¥×¤òÀßÄê¡£¥·¥ë¥Ó¥¢¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¿§¤¬¶¯¤¯¡¢¥Ç¡¼¥È¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤â¤â¤Æ¤Ï¤ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á4AT¤ÎÈÎÇäÈæÎ¨¤ÏÂ¿¤á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢180SX¤Ï5Â®MTÈæÎ¨¤¬90¡ó°Ê¾å¤È¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤âÆÃÄ§¤À¡£Æ±¤¸¥³¥ó¥Ý¡¼¥Í¥ó¥È¤ò¶¦ÍÑ¤¹¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤â¥·¥ë¥Ó¥¢¡áÆðÇÉ¡¢180SX¡á¹ÅÇÉ¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Æ°¼Ö»¨»ï¡Ø¥Ù¥¹¥È¥«¡¼¡Ù¤Ç¤Ï¡¢180SX¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¥·¥ë¥Ó¥¢¤È180SX¤Î¤É¤Ã¤Á¤¬¹¥¤¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½÷»ÒÂçÀ¸¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸Æ¤ó¤ÇÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¡¢¤È¤¤¤¦´ë²è¤òÅ¸³«¤·¡¢Åö»þºÇ¶¯¤Î¥Ç¡¼¥È¥«¡¼¤ÈÆ´¤ì¤é¤ì¤¿¥·¥ë¥Ó¥¢¤È¸ß³Ñ¤Î¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤òº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°´ü¥â¥Ç¥ë¤Î´é¤¬¹¥¤!!
¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢1991Ç¯¤Ë¥Þ¥¤¥Á¥§¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Ö¥¿É¡¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥°¥ê¥ëÉôÊ¬¤Î·ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£»ÔÈÎÄ¾Á°¤Þ¤Ç¹Ô¤¤Ê¤¬¤é¸¸¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥ß¥Ã¥É4II¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥¨¥ó¥É¤Ë¤è¤êÀöÎý¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢É®¼Ô¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï½é´ü·¿¤Î´é¤Î¤Û¤¦¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¤¥Á¥§¥ó¸å¤Ï¤É¤³¤È¤Ê¤¯´é¤¬¸ü¤Ü¤Ã¤¿¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ö¥¿É¡¤¬¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¤¢¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥ê¥¢¼Ð¤á¸å¤í¤Î¥¢¥ó¥°¥ë¤«¤é¸«¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¡£¥¦¥§¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤«¤é¥ê¥¢¥¨¥ó¥É¤Þ¤Ç¤Ê¤À¤é¤«¤Ë¶¥¤ê¾å¤¬¤ë¥é¥¤¥ó¤¬Èþ¤·¤¤¡£¥¢¥á¥ê¥«¿Í¹¥¤ß¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥¯¥ë¥Þ¤ÇºÇ¤âÆüËÜ¿Í¼õ¤±¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤È»×¤¦¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¥·¥ë¥Ó¥¢¤È¶¦ÄÌ
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥Í¡¢¥·¡¼¥È¤Ê¤É´ðËÜÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏS13¥·¥ë¥Ó¥¢¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê´¶¤¸¡£¥·¡¼¥È¤ÏS13¥·¥ë¥Ó¥¢¤ÎÇä¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥·¡¼¥È¥Ð¥Ã¥¯¤È¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥È¤¬°ìÂÎ²½¤µ¤ì¤¿¡Ø¥â¥À¥ó¥Õ¥©¥ë¥à¥·¡¼¥È¡Ù¤ò180SX¤âºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ø¥Ó¡¼¤ÊÁö¤ê¹¥¤¤«¤é¤ÏÉÔÉ¾¤Ç¡¢¤½¤Î¼ê¤Î¿Í¤Ï¥ì¥«¥í¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ð¥±¥Ã¥È¥·¡¼¥È¤Ë¸ò´¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼ÂºÝ¤Ë¾è¤ë¤È¸«¤¿ÌÜ¤è¤ê¤â¥µ¥¤¥É¥µ¥Ý¡¼¥ÈÀ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬É®¼Ô¤Î´¶ÁÛ¤À¡£
¾è¼ÖÄê°÷¤Ï2¡Ü2¤Î4Ì¾¡£¥ê¥¢¥·¡¼¥È±¾¡¹¤¤¤¦¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤Î¼ê¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ê¥¢¤Ï¾ï¤Ë¾è¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£¤¿¤À¡¢RX-7¡ÊFD3S¡Ë¤è¤ê¤Ï¹¤¤¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈFR¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ
180SX¤Ë¾è¤ë¤È¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç·ÚÎÌ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤ËÅ¬ÅÙ¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤Î¤¢¤ëFR¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇËÜÅö¤Ë±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¡£Ä¾Àþ¤òÁö¤ë¤è¤ê¡¢¥³¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°»þ¤Î³Ú¤·¤µ¤Ï³ÊÊÌ¡£¤µ¤¹¤¬¤Ï901±¿Æ°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿°ìÂæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÄË´¶¤¹¤ë¡£¥Ò¥é¥Ò¥é¤È¤Ï¤·¤ë½éÂå¤Î¥æ¡¼¥Î¥¹¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦µ¤»ý¤Á¤è¤µ¡¢¿´ÃÏ¤è¤µ¤À¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À180SX¤Ë¤Ï¸åÎØ¤òÁàÂÉ¤¹¤ëHICASII¡Ê¥Ï¥¤¥¥ã¥¹¥Ä¡¼¡Ë¤¬Á°´ü¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£1991Ç¯¤Î¥Þ¥¤¥Á¥§¥ó¸å¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥¥ã¥¹¤Ø¤È¿Ê²½¡£¤¿¤À¤³¤ì¤Ï¥ê¥¢¤ÎÆ°¤¤¬ÉÔ¼«Á³¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÁö¤ê¹¥¤¤«¤é¤Ï·É±ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Ãæ¸Å¼Ö¤¬½Ð²ó¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢HICASIIÉÕ¤¤Î¸ÇÂÎ¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢¥¢¥Õ¥¿¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤«¤éHICAS¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤ëHICAS¥¥ã¥ó¥»¥é¡¼¤Ê¤ë¤â¤Î¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø·ãÁö¥Ð¥È¥ë¥¥ó¥°¡Ù¤Ï¥ª¥¹¥¹¥á
180SX¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤¬¡¢ÍÌ¾¤Ê¤Î¤¬¡Ø·ãÁö¥Ð¥È¥ë¥¥ó¥°¡Ù¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤Ï1993Ç¯¤Ë¡Ø¤Ë¤Ã¤«¤Ä¥Ó¥Ç¥ª¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ù¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤À¡£
Åö»þ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤¿¼ã¤¤Áö¤ê²°¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤¿¼ç±é¤Ï»³ËÜÍÛ°ì»á¡Ê¹â¾ìÎÃ°ìÌò¡Ë¡£É®¼Ô¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï»³ËÜÍÛ°ì»á¤Ï¡¢1988¡Á1994Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Î¡Øµ¨Àá³°¤ì¤Î³¤´ßÊª¸ì¡Ù¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤¬¡¢¡Ø·ãÁö¥Ð¥È¥ë¥¥ó¥°¡Ù¤Ç¤â¤¤¤¤Ì£½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¾ÜºÙ¤Ï³ä°¦¤¹¤ë¤¬¡¢AE86¥ì¥Ó¥ó¤«¤éÃæ¸Å¤Î180SX¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¥Ð¥È¥ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Ê¤ÉÁö¤ê²°¤ÈÎø°¦¤â¤Î¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢Ã¯¤Ç¤â¹Í¤¨ÉÕ¤¯¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¸«¤ë¤È¿·Á¯¡£
É®¼Ô¤¬ºÇ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬200Ëü±ß¤ÎÃæ¸Å180SX¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤ªÅ¹¤ËAE86¥ì¥Ó¥ó¤ò50Ëü±ß¤Ç²¼¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤À¤¬¡¢Å¹Ä¹¤¬50Ëü±ß¤Ï¹â¤¹¤®¤ë¤È¥ª¡¼¥Ê¡¼¤«¤éÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¡£º£¤Ç¤ÏÀÄÅ·°æ¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤ÎAE86¤ÎÃæ¸ÅÁê¾ì¤À¤¬¡¢1993Ç¯Åö»þ¤Ï¤½¤Î¥ì¥Ù¥ë¤À¤Ã¤¿¤è¤Ê¡¢¤ÈÌ¯¤ËÇ¼ÆÀ¡£
¡Ø·ãÁö¥Ð¥È¥ë¥¥ó¥°¡Ù¤Ï2025Ç¯8·îÃæ½Ü¸½ºß¤Ç¤âÆü³è¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÌµÎÁ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤ºîÉÊ¤À¡£Åö»þ¤òÃÎ¤ë¿Í¤ÏÉ÷·Ê¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢½÷¤Î»Ò¤ÎÈ±·¿¤Ê¤É¤Ê¤É²û¤«¤·¤¤¤³¤È¤À¤é¤±¤Ç¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£
Ãæ¸ÅÁê¾ì¤Ï¹âÃÍ°ÂÄê
Ãæ¸Å¤Î180SX¤ÎÏÃÂê¤ò¿¶¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤Î180SX¤ÎÃæ¸Å¼Ö¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¡£Ãæ¸ÅÁê¾ì¤Ï¥Ô¥ó¥¥ê¤Ç¡¢150Ëü¡Á800Ëü±ßÄøÅÙ¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹âÃÍ°ÂÄê¾õÂÖ¡£¤³¤Î¥¯¥é¥¹¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢²Á³Ê¡áÄøÅÙ¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¤¬¡¢180SX¤Î¿·¼Ö²Á³Ê¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤Ï200Ëü±ß¤òÀÚ¤ë¥ì¥Ù¥ë¡¢ºÇ½ª·¿¤Ï250Ëü±ßÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¹â¤¹¤®¤ë¡£¥¿¥Þ¿ô¤È¤·¤Æ¤Ï¾ï»þ100ÂæÄøÅÙ¤¬Î®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£
Áö¤ê¹¥¤¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸ÇÂÎ¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¤Û¤Ü¥Î¡¼¥Þ¥ë¤È¤¤¤¦¥¯¥ë¥Þ¤Ï¤Û¤Ü¤Û¤Ü¤Ê¤¯¤Æ¡¢²þÂ¤¼Ö¡¢¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¡õ¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¼Ö¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤·¤«¤â½¤ÉüÎò¤Î¤¢¤ë¥¯¥ë¥Þ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢´ðËÜ¤Ï²áÁö¹Ô¼Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ½ª·¿¤Ç¤â26Ç¯Íî¤Á¤Ê¤ï¤±¤À¤«¤é¤³¤ì¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¡£¤¢¤È¥Õ¥í¥ó¥È¤ò¥·¥ë¥Ó¥¢¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥¤¥Æ¥£¤â¥Ü¥Á¥Ü¥Á½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
1990Ç¯Âå¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤¬¸®ÊÂ¤ß¹âÆ¤·¡¢¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢180SX¤â¤½¤Î°ìÂæ¤À¡£
Ç¯¼°¤¬Ç¯¼°¤À¤±¤Ë¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤âÈ¯À¸¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é¹ØÆþ¸å¤Ë¤µ¤é¤Ë¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤³¤ÈÉ¬»ê¡£Åö»þ¤ò²û¤«¤·¤ß¹ØÆþ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¾Ç¤é¤º¤¸¤Ã¤¯¤êÃµ¤¹¤³¤È¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ãæ¸Å¼Ö¹ØÆþ¤ÏÃË½÷¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÈÆ±¤¸¤À¤«¤éÇº¤Þ¤·¤¤¤È¤³¤í¡£
¥·¥ë¥Ó¥¢¤¬¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¿Íµ¤¥À¥¦¥ó
S13¥·¥ë¥Ó¥¢¤¬¥Ç¡¼¥È¥«¡¼¤ÎÄºÅÀ¤Ë·¯Î×¤·¤ÆÂç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢180SX¤ÏÇä¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Åö»þ¤Ï¥·¥ë¥Ó¥¢¤ÎÇä¤ì¤Ã¤×¤ê¤¬°Û¾ï¤À¤Ã¤¿¤À¤±¡£¥·¥ë¥Ó¥¢¤¬·îÈÎ4000ÂæÊ¿¶Ñ¤ÇÇä¤ì¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢180SX¤Ï1000Âæ¥ì¥Ù¥ë¤È¡¢½¼Ê¬Î©ÇÉ¤ÊÈÎÇä¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÈÎÇä¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈFR¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Âç¤¤¤¡£
¤½¤Î180SX¤ËÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£1993Ç¯¤Ë¥·¥ë¥Ó¥¢¤¬¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤ÆS14¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Á´Éý¤¬1730Ð¤Î3¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤È¤Ê¤êÂç·¿²½¡£¤ª¤È¤Ê¤·¤¤¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥ê¥Ë¥¢¥Á¥ã¡¼¥¸¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤¤¤¦º£¹Í¤¨¤ì¤ÐÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤¬Åö»þ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Íý²ò¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿2L¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ê¤É½ô¡¹¤Î±Æ¶Á¤Ç¥·¥ë¥Ó¥¢¤Î¿Íµ¤¤¬ÃüÍî¡£
¥·¥ë¥Ó¥¢¤Î2ÂåÊ¬¤òÀ¸¤È´¤¤¤¿
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢180SX¤Ï¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤»¤º¤Ë·ÑÂ³ÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ñ¥ï¡¼´¶¡¢FR¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÁà¤ë³Ú¤·¤µ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç180SX¤¬µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¡£
1996Ç¯¤Ë¤Ï¥ê¥¢¥³¥ó¥Ó¡¢Âç·¿¥ê¥¢¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤ÎºÎÍÑ¤Ê¤É¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤òÊÑ¹¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥·¥ê¡¼¥º½é¤È¤Ê¤ë2L¡¢Ä¾4¤ÎNA¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤Ê¤ÉÌ¥ÎÏ¥¢¥Ã¥×¤ËÅØ¤á¤¿¡£
180SX¤ÏºÇ½ªÅª¤ËS14¥·¥ë¥Ó¥¢¤¬S15¥·¥ë¥Ó¥¢¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë1999Ç¯1·î¤Þ¤ÇÈÎÇä¤¬·ÑÂ³¤µ¤ì¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê180SX¤Ï¥·¥ë¥Ó¥¢¤Î2ÂåÊ¬¤òÀ¸¤È´¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
º£¤Ç¤âÉü³è¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤ÎÂç¤¤¤180SX¡£¸½ºß¤ÎÆü»º¤ÎºâÀ¯¾õ¶·¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤Ë¸þ¤±¤¿ÅÅÆ°²½ÀïÎ¬¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÉü³è¤¹¤ëÌÜ¤Ï¸Â¤ê¤Ê¤¯¥¼¥í¤Ë¶á¤¤¡£
Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë180SX¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡ÚÆü»º180SX¥¿¥¤¥×II¼çÍ×½ô¸µ¡Û
Á´Ä¹4540¡ßÁ´Éý1690¡ßÁ´¹â1290mm
¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¡§2475mm
¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§1170kg
¥¨¥ó¥¸¥ó¡§1809cc¡¢Ä¾4DOHC¥¿¡¼¥Ü
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§175ps/6400rpm
ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§23.0kgm/4000rpm
²Á³Ê¡§197Ëü±ß
¡ÚÆ¦ÃÎ¼±¡Û
180SX¤Ï¥·¥ë¥Ó¥¢¤ËÂÐ¤·Á´Ä¹¤Ç70mmÄ¹¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¥ê¥È¥é¥¯¥¿¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥ÈÍÑ¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥°Éô¤¬½Å¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¥³¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°»þ¤Î¥Í¥¬¤Ë¤Ê¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¥Ø¥Ó¡¼¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼¤â¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¶¦ÄÌÉôÉÊ¤ò»È¤¦¥·¥ë¥Ó¥¢¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤ò°Ü¿¢¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¥·¥ë¥Ó¥¢¡Ü180SX¤Ç¥·¥ë¥¨¥¤¥Æ¥£¡£¡ØÆ¬Ê¸»ú£Ä¡Ù¤ÎÌ¾Êª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¿¿»Ò¤Î°¦¼Ö¤â¥·¥ë¥¨¥¤¥Æ¥£¤À¡£µÕ¤Ë¥Õ¥í¥ó¥È¤¬180SX¤Ç¥ê¥¢¤¬¥·¥ë¥Ó¥¢¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¥ï¥ó¥Ó¥¢¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£
»Ô¸¶¿®¹¬
1966Ç¯¡¢¹Åç¸©À¸¤Þ¤ì¤Î¤«¤ËºÂ¡£¤³¤ÎÀ¤Âå¤ÎÎã¤Ë¤â¤ì¤º¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤ËÃÓÂôÁá¿Í»Õ¡Êµì¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¤ÏÃÓÂô¤µ¤È¤·¡ËÀèÀ¸¤ÎÌ¡²è¡Ø¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ÎÏµ¡Ù¡Ê¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ë1975¡Á1979Ç¯Ï¢ºÜ¡Ë¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥Ö¡¼¥à¤ò·Ð¸³¡£¥Ö¡¼¥à¤¬µî¤Ã¤¿¸å¤â¥¯¥ë¥ÞÇ»ÅÙ¤ÏÇö¤Þ¤ë¤É¤³¤í¤«Áý¤¹¤Ð¤«¤ê¡£Âç³ØÆþ³Ø»þ¤Ë¾åµþ¤·¡¢¿·Â´¤Ç»°¿ä¼Ò¡Ê¸½¹ÖÃÌ¼Ò¥Ó¡¼¥·¡¼¡Ë¤ËÆþ¼Ò¡£°Ê¸å¡¢30Ç¯¶á¤¯¡Ø¥Ù¥¹¥È¥«¡¼¡Ù¤ÎÊÔ½¸¤Ë·È¤ï¤ë¡£
¼Ì¿¿¡¿NISSAN¡¢¥Ù¥¹¥È¥«¡¼