話題の動画「なぜHANAの『Blue Jeans』は、ビルボードで今年度最高記録を更新できたのか」が公開され、エンタメ系ブロガーの徳力基彦さんがHANAの快進撃について分析した。デビューからわずか4ヶ月で今年度最高ポイントを記録し“社会現象級”の大ヒットとなった『Blue Jeans』について、ファン目線も交えながらその理由を整理した。



徳力さんは、「ブルージーンズがヒットしたのは楽曲の力はもちろん、グループの勢い、ファンの力がエグい」と大絶賛。その証拠として、YouTube音楽動画ウィークリーチャート1位、オリコン女性アーティスト歴代最高週間再生数、そしてビルボードジャパン総合チャートでの今年度最多ポイント（19,152ポイント）など、デビュー数ヶ月のグループとは思えないほどの記録を次々更新している点を挙げた。



特に注目したのは「デビューから4ヶ月という短期間で、女性グループトップどころかビルボードで今年度最高楽曲の地位まで手に入れたのは、やっぱりすさまじい」とした上で、オーディション直後の特需（ブースト）以外にも『Blue Jeans』自体の内容やファン層の広がり、新たなメッセージ性に要因があると持論を展開。



徳力さんは「実はこのブルージーンズはデビュー曲ではなく3曲目で、毎回リリースごとに階段のように再生数が伸びている。これは珍しい現象」「デビュー曲『Rose』よりも『Blue Jeans』の方がポイントが上がっているのは新規ファン層の増加が影響しているのでは」と、楽曲リリースの動向を分析。また、オーディション番組『No No Girls』のアーカイブ再生数が倍増していることを挙げ、「楽曲がきっかけで新規ファンがオーディション動画を見に来ている。こうしてストーリーやメッセージがどんどん伝播している」と指摘した。



HANAおよびNo No Girlsの活動について「NOと言われた女性たちが自信を持って立ち上がる過程に勇気をもらう」「BMSGのオーディションは従来の候補者の“夢を叶える”型とは違い、メッセージ性がある」と従来型オーディションとの差別化に言及。さらに、「今回のMVは恋愛要素が強いが、実はメンバーやファンへのラブソングでもあり、No No Girlsとしてのテーマが込められている」と、作品に込められた二重三重の意味を解説した。

