¥»¥ê¥¢¤Ç²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ÖSWIMMER¡×¤Î2026Ç¯ÈÇ¥«¥ì¥ó¥À¡¼&¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÄ¢¤¬Çã¤¨¤ë8·î¾å½Ü¤«¤é½ç¼¡ÈÎÇä¤À¤è¡Á¡£
»¨²ß¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎSWIMMER¤Ï¡¢2026Ç¯ÈÇ¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼&¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÄ¢¤ò¡¢2025Ç¯8·î¾å½Ü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î100±ß¥·¥ç¥Ã¥×Seria¡Ê¥»¥ê¥¢¡Ë¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì4¤Ä
SWIMMER¤Î2026Ç¯ÈÇ¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡õ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÄ¢¤¬¥»¥ê¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£¤½¤ì¤¾¤ì4¤Ä¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç8·î¾å½Ü¤«¤é½ç¼¡È¯Çä¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤Æ110±ß¤Ç¤¹¡£
¡¦Âî¾å¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡Ê4ÊÁ¡Ë
ÆüÍË»Ï¤Þ¤ê¤Î·î´Ö¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢26Ç¯1·î¤«¤é12·î¤Þ¤Ç¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¤ÏÌóW18.2¡ßH13.6cm¡£
¡¦¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÄ¢¡Ê4ÊÁ¡Ë
·îÍË»Ï¤Þ¤ê¤Î·î´Ö¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢25Ç¯12·î¤«¤é27Ç¯1·î¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÄ¢¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¤ÏÌóW10.5¡ßH14.8cm¤ÎA6¥µ¥¤¥º¡£
¤¤¤º¤ì¤â¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ïºß¸Ë¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô