【一番くじ モスバーガー2】 11月1日~ 順次発売予定 価格:1回700円

BANDAI SPIRITSは、ハズレ無しのキャラクターくじ「一番くじ モスバーガー2」をローソンなどで11月1日よりで順次発売する。価格は1回700円。

ハンバーガーチェーン店「モスバーガー」の商品などをモチーフにした景品が当たる一番くじの第2弾が発売決定。お馴染みのロゴを用いたキービジュアルが公開され、商品ページも開設されている。

前回はオニポテ&バーガーのクッションなどユニークな景品が登場。気になるラインナップなどは明かされておらず、詳細については今後の続報を待ちたい。

