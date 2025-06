6月17日 発表 【Anime Expo 2025】 7月3日~7月6日(※米国太平洋標準時[夏時間])開催予定 場所:米国ロサンゼルス コンベンションセンター

タカラトミーグループは、7月3日から7月6日まで米国ロサンゼルスで開催される北米最大級のアニメコンベンション「Anime Expo 2025」に3つのレーベルを出展する。

今回出展されるのは、現代版ベーゴマ「BEYBLADE X」、ハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」、カプセルトイ「ガチャ」の3つのブランド。「BEYBLADE X」は昨年に引き続き2回目、「T-SPARK」と「ガチャ」は初出展となる。

ブースについて

「BEYBLADE X」

「ベイブレード」は1999年に誕生した、日本の伝承玩具であるベーゴマを現代風にアレンジした対戦玩具。世界累計出荷数3,000万個(2025年4月時点)を超え、日本発のコンテンツとして、子どもから大人まで、世代・世界を越えて、楽しまれ、広がり続けている。

□「BEYBLADE X」公式HP

【見どころ】

・世界大会に進出するトップブレーダーを決定するアメリカ予選「BEYBLADE X National Tournament」USオープンクラス(13歳以上)大会を開催

・期間中フリープレイできる体験エリアや新商品の展示

「T-SPARK」

「T-SPARK」はタカラトミーが展開する、大人向けホビー商品の統一ブランド名。T-SPARKという名前には、革新的で先進的な冒険という意味が込められ、「変形」・「合体」・「可動」などの技術を活かしながらさまざまな遊び方を提案している。なお、「T-SPARK」の一部商品は、北米向け公式ショッピングサイト「TOMY PLUS」(TOMY International運営)でも販売を開始している。

□「T-SPARK」公式HP

【見どころ】

・8シリーズの新作30アイテム以上を展示

オリジナルキャラクターSF玩具「ダイアクロン」/リアルムービングキット(組立式駆動玩具)「ZOIDS」/アクションプラモデル「REALIZE MODEL」/リアルトイプロダクト「TOYRISE」/コラボ商品「SYNERGENEX」(マクロス7×トランスフォーマー バラサプライム)/キュートでクールなデフォルメフォーマット「Q VILLAGE」/コレクタブルフィギュア「COLLEKAZARO」/スケール・ノンスケールフィギュア「SPARK Fig」

・「Q VILLAGE」のミニジオラマや、キャラクターの世界観を再現したフォトスポットを設置

・「Q VILLAGE」:第3弾 マンガ「頭文字 D」とのコラボ商品を初お披露目

・「COLLEKAZARO」:3.75インチのコレクタブルフィギュア。TVアニメ「僕のヒーローアカデミア」と、同作の公式スピンオフシリーズTVアニメ「ヴィジランテ-僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-」のコラボ商品を展示

・「SPARK Fig」:TVアニメ「プリンセッション・オーケストラ」の主人公プリンセス・リップルをフィギュア化した第1弾を展示

「ガチャ」

1965年にアメリカからやってきたカプセルトイは、今年2025年に日本上陸60周年を迎えた。タカラトミーアーツは「ガチャ」というブランドで駅構内や空港、大型ショッピングモールなど日本全国各地のあらゆる場所に展開している。世代を超えて身近な存在となった「ガチャ」は、日本のカルチャーとして国内だけではなく海外からも注目されている。

□「ガチャ」公式HP

【見どころ】

・無料ガチャ体験

・日本で支持されているガチャ商品販売

・ガチャから生まれたブラインドBOX入りフィギュアシリーズ「PERIHAPI!(ペリハピ)」展示

「ハイキュー!!」と「ピアプロキャラクターズ」の商品が初登場。

・ガチャマシンの中に入れるフォトスポットコーナーを設置

【「Anime Expo 2025」開催概要】

開催期間:7月3日~7月6日※米国太平洋標準時(夏時間)

開催場所:ロサンゼルス・コンベンションセンター

ブース番号:ENTERTAINMENT HALL- E-25(「BEYBLADE X」)、E-10(「T-SPARK」・「ガチャ」・「PERIHAPI」)

(C)しげの秀一/講談社 (C) TOMY

(C)堀越耕平/集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会 (C) TOMY

(C) 古橋秀之・別天荒人・堀越耕平/集英社・ヴィジランテ製作委員会

(C) TOMY

(C)Project PRINCESS-SESSION

(C) TOMY