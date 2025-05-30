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The world¡Çs loudest mechanical keyboard features relays and firecrackers to make noise | Tom's Hardware
https://www.tomshardware.com/peripherals/mechanical-keyboards/the-worlds-loudest-mechanical-keyboard-features-relays-and-firecrackers-to-make-noise
I made the worlds loudest mechanical keyboard pic.twitter.com/wLLHQZSGUj— uwo's lab | the funny science man (@uwutoowo1) May 21, 2025
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