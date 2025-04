「マインクラフト」公式ライセンスグッズがデアゴスティーニから登場する。『マインクラフト フィギュアキーチェーン』を紹介しよう。『マインクラフト(Minecraft)』は、累計販売本数が3億本を突破する、世界中で大人気のゲーム。ゲーム内の世界はキャラクターも含め全てのものがブロックで構成されており、プレイヤーが自由に配置したり組み合わせることで世界を作り出すことができる。自由で多様な遊び方が可能なことから小学生にも爆発的な人気を誇り、想像力やプログラミング力などの教育効果も期待されている。2025年4月25日からは初の実写映画である『マインクラフト/ザ・ムービー』が公開される。

そんな人気ゲーム『マインクラフト』のゲームの世界から飛び出したかのようなリアルなフィギュアキーチェーンが新登場!ラインナップはクリーパーやスケルトンなどのお馴染みキャラクターや生き物たちの全部で18種類。レアキャラクターは2種! どのフィギュアが出るかはあけてからのお楽しみだ。レアも含む全18種類がすべて揃うコンプリートセットは、デアゴスティーニ公式ウェブサイトのみで取り扱いされ、4月23日より予約受付が開始されている。全国の書店、コンビニエンスストア(セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ等)、ディスカウントショップ(ドン・キホーテ)、ドラッグストア等にて、5月13日(火)より順次販売されていく。(C) 2025 Mojang AB. All Rights Reserved. Minecraft, the Minecraft logo, the Mojang Studios logo and the Creeper logo are trademarks of the Microsoft group of companies.