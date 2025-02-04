¾®ÏÇÀ±¡Ö2024 YR4¡×¤¬2032Ç¯¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë¡©¡¡¤¿¤À¤·Û¹Í«¤Ë½ª¤ï¤ë²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤

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Torino Scale Level 3: A close encounter, meriting attention by astronomers. Current calculations give a 1% or greater chance of collision capable of localized destruction. Most likely, new telescopic observations will lead to reassignment to Level 0. Attention by public and by public officials is merited if the encounter is less than 10 years away.
¡Ö¥È¥ê¥Î¥¹¥±¡¼¥ë¥ì¥Ù¥ë3: Å·Ê¸³Ø¼Ô¤¬Ãí°Õ¤òÊ§¤¦¤ËÃÍ¤¹¤ëÀÜ¶áÁø¶ø¤Ç¤¢¤ë¡£¸½ºß¤Î·×»»¤Ç¤Ï¡¢¾×ÆÍ¤Ë¤è¤ë¶É½êÅª¤ÊÇË²õ¤¬µ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤Ï1%°Ê¾å¤È»»½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ë¾±ó¶À¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê´ÑÂ¬¤ò½Å¤Í¤ì¤Ð¡¢¥ì¥Ù¥ë0¡ÊÉ®¼ÔÃí: ¾×ÆÍ³ÎÎ¨¤¬¥¼¥í¤Ê¤³¤È¡Ë¤ËºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¡£ÀÜ¶áÁø¶ø¤¬10Ç¯¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¸ø¶¦¤ä¸ø¶¦µ¡´Ø¤¬Ãí°Õ¤¹¤ë¤ËÃÍ¤¹¤ë¡×
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Source
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