¾®ÏÇÀ±¡Ö2024 YR4¡×¤¬2032Ç¯¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë¡©¡¡¤¿¤À¤·Û¹Í«¤Ë½ª¤ï¤ë²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤

1990年代以降、地球の近くを通過する「地球近傍天体(NEO)」(※1)の衝突可能性について真剣に調査し、文明への影響をリスク評価することが真剣に行われています。そして観測や関連する技術の向上により、地球近傍天体の観測数と精度は向上し続けています。

※1…地球の近くを通過するため(より厳密な定義については割愛)、潜在的に地球への衝突可能性がある天体を「地球近傍天体(NEO)」と呼びます。NEOのうち、小惑星に限定した用語を「地球近傍小惑星(NEA)」と呼びます。ただし、NEOの99%以上が小惑星であるため、NEOとNEAは事実上同義語で使われることもあります。

2025年1月27日、その約1か月前に発見されたばかりの小惑星「2024 YR4」について、推定直径が比較的大きいことと、2032年の衝突確率が1%を超えたことから、天体衝突に関する尺度である「トリノスケール」でレベル3の評価を受けました。レベル2以上の評価を受けた小惑星は3例目であり、史上2番目に大きな値となります。

ただし今のところは、2024 YR4の衝突について一般社会が心配する必要はありません。これは小惑星の衝突リスクの評価の仕方の関係上、どうしても一時的に衝突リスクを過大に見積もる期間があることが関係しています。過去の観測実績も踏まえると、2024 YR4の衝突を心配するのは、杞憂(取り越し苦労)に終わる可能性が極めて高いと言えます。

今回の話題の主役である小惑星「2024 YR4」は、2024年12月27日に「小惑星地球衝突最終警報システム(ATLAS; Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System)」によって発見されました。2024年9月から2025年1月にかけて、明るくなると予測された彗星3つ(※2)にATLASの名がついていることから聞いたことのある名かもしれません。しかしATLASによる彗星の発見は副産物であり、本来の目的は衝突するリスクのある小惑星を事前に発見し、警告を発することです。

※2…「紫金山・ATLAS彗星(C/2023 A3)」、「ATLAS彗星(C/2024 G3)」、「ATLAS彗星(C/2024 S1)」のこと。

推定直径約55m、質量約22万tと推定される2024 YR4は、2032年12月22日に地球へ衝突する確率がゼロではないかもしれないと発見直後に推定され、すぐに世界中の天文台が観測を開始し、過去の観測データの分析結果も含め、衝突確率が計算されました。結果として算出された、2032年における2024 YR4の衝突確率は、発見から1か月後の2025年1月27日算出時点で1%を超えました。

2024 YR4のような小惑星が地球に衝突する確率は数千年に1回程度と考えられます。2024 YR4の場合、衝突する場所の候補は広いものの、東南アジア、インド亜大陸、アフリカ大陸、南アメリカ大陸を通過する範囲内のどこかに落下すると推定されます。万が一、都市上空に落下した場合、甚大な被害をもたらすでしょう。2013年にロシアのチェリャビンスク州で発生した隕石災害の場合、落下した小惑星の直径はわずか約17mでした。2024 YR4の直径からすると、想定される被害の規模は1908年のツングースカ大爆発に匹敵するでしょう。

このように衝突確率が1%を超えたことと、衝突した場合の被害が大きいことから、2024 YR4は「トリノスケール」においてレベル3の評価を受けました。トリノスケールがレベル2以上の評価を受けるのは、レベル4の評価を受けたことのある99942番小惑星「アポフィス」と、レベル2の評価を受けたことのある144898番小惑星「2004 VD17」に次いで観測史上3番目であり、観測史上2番目に大きな値です(※3)。

※3…さらに細かいことを言えば、アポフィスはどの時点でもレベル3の評価を受けたことがないため、2024 YR4はレベル3の評価を受けた史上初の天体でもあります。

これほどのサイズの小惑星の衝突確率が1%を超えるのは珍しいため、国連が定めた小惑星衝突に関する2つの国際機関である「国際小惑星警報ネットワーク(IWAN)」と「宇宙ミッション・プランニング諮問グループ(SMPAG)」がこの小惑星に注目しています。また小惑星の衝突確率は、アメリカ航空宇宙局(NASA)の「地球近傍天体研究センター(CNEOS)」、「欧州宇宙機関(ESA)」、そしてイタリアを中心とした天文グループ「NEODyS」がそれぞれ独立して算出し、算出確率の根拠となる観測データを世界中の天文台が提供しています。

ただし、2024 YR4の衝突について心配するのは、現時点では杞憂に終わる可能性が高いと言えます。この小惑星についてのメディア報道は、2025年1月27日に算出された衝突確率1.2%という数値が頻繁に引用され、中にはタイトルに含めている記事もあることから、この確率が独り歩きしている状態です。また、2024 YR4の衝突確率は、1か月の間に0.096%から1.7%まで一貫して上昇し続けていることから、「このまま衝突確率が上がり続けるのではないか」と思うのも無理はありません。

ただしこれは、小惑星の衝突確率の算出方法の関係上、衝突確率が一時的に過大評価されてしまう性質がある、という背景を踏まえないといけません。発見されたばかりの小惑星は、将来的にどの位置を通過するのか不確実であり、非常に広い範囲のどこかを通過することになります。この通過する位置の予測範囲内に地球が入ると「衝突確率はゼロではない」と表現されます。

小惑星の観測が続けられると、通過する位置の予測範囲は狭まります。しかし地球がその範囲内に入り続けている場合、より狭まった範囲の中に地球が含まれているため、相対的に衝突確率は上がることになってしまいます。これが衝突確率の一時的な上昇です。

もし実際に、小惑星が地球に衝突する場合、いつかは通過する位置の予測範囲が地球の内部に収まり、その時点で衝突確率は100%になるでしょう。しかしながら大半の場合、地球は予測範囲の中でも通過確率の高い部分を外れているため、いつかは範囲外となり、衝突確率はゼロとなります。この算出方法の関係上、多くの小惑星の衝突確率は少しずつ上昇した後、ゼロへと急落します。現にこの記事を執筆している時点で、衝突確率は1.7%でピークを迎えた後、衝突確率はやや減じて1.4%となっています。

つまり、一時的に上昇し続ける衝突確率を心配するのは杞憂であると言えます。ちょうど、杞憂と言う言葉が「古代中国の杞という国に、天が落ち、地が崩れるのではないかと心配し、食事も睡眠もままならない人がいた」という故事にちなんでいるように、実際に天=小惑星が落ちてくる可能性はかなり低いと言えます。

これは、2024 YR4がトリノスケールレベル3という評価を受けたことを踏まえても分かります。確かにレベル3という評価はめったにあるものではないため、その意味で天文学者はこの小惑星に注目しています。一方でトリノスケールレベル3という評価は、衝突確率がゼロになる確率が高いという前提があります。

Torino Scale Level 3: A close encounter, meriting attention by astronomers. Current calculations give a 1% or greater chance of collision capable of localized destruction. Most likely, new telescopic observations will lead to reassignment to Level 0. Attention by public and by public officials is merited if the encounter is less than 10 years away.

「トリノスケールレベル3: 天文学者が注意を払うに値する接近遭遇である。現在の計算では、衝突による局所的な破壊が起こる可能性は1%以上と算出されている。望遠鏡による新たな観測を重ねれば、レベル0(筆者注: 衝突確率がゼロなこと)に再評価される可能性が極めて高い。接近遭遇が10年を切っているならば、公共や公共機関が注意するに値する」