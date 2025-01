高島屋バレンタイン！「アムール・デュ・ショコラ 2025」内覧・試食会

高島屋では、バレンタインデーに向けたチョコレートの祭典「アムール・デュ・ショコラ 2025」を、関東の店舗において2025年1月22日(水)より順次開催(※)し、バイヤーが厳選した逸品を各店舗で販売する。今年は、店頭とオンラインを合わせて200以上のブランドをラインアップする予定だ。開催に先立ち、メディア関係者向けに内覧・試食会が実施された。■「個性豊かな日本人シェフたちによる、豪華コラボレーションBOX」が新たに登場イベントは、高島屋 MD本部 食品部 松宮香織氏の挨拶から始まった。

高島屋 MD本部 食品部 松宮香織氏「アムール・デュ・ショコラ」は、年に一度の "ショコラの祭典" として親しまれている高島屋のバレンタイン催事だ。世界のショコラが集結する祭典として、世界にその名を馳せる巨匠たちの珠玉のショコラを店頭では100以上のブランド、オンラインストアでは最大400以上のブランドを一堂に取り揃え、この時期ならではの新しい味わいをお届けする。本年は、"推しチョコ活"を意識した「世界のプレミアムなショコラ」の豊富なラインアップはもちろん、国内の美味しいショコラへ注目が高まるなか、素材にこだわった国内のショコラブランドや、1箱で6ブランドが味わえる「個性豊かな日本人シェフたちによる、豪華コラボレーションBOX」が新たに登場する。「個性豊かな日本人シェフたちによる、豪華コラボレーションBOX」また、毎年人気の、サステナブルな取り組みにショコラでアプローチする企画では、トップショコラティエや人気ブランドとコラボレートして、「ほしいも」の端材を使用した"アップサイクルショコラ"が新登場するなど、幅広いラインアップで展開する。「ほしいも」の端材を使用した"アップサイクルショコラ"高島屋は、小さなひと粒から広がるショコラのワンダーランド「アムール・デュ・ショコラ」で、"今だけしか味わえないショコラ体験"を提供するとしている。なお、バレンタイン催事 「アムール・デュ・ショコラ」は2025年1月22日(水)〜2月14日(金)まで実施する予定だ。※1月28日(火)と、最終日は午後6時閉場高島屋 MD本部 食品部 バイヤー 松宮香織氏が語る!「アムール・デュ・ショコラ 2025」の概要YouTube:https://youtu.be/ZN_PQmoaRP0■新宿と日本橋の高島屋で、アムール デセール サロンを実施新宿と日本橋の高島屋では、バレンタイン催事「アムール・デュ・ショコラ」に、国内トップクラスの人気パティシエたちが、お客様の目の前でデザートメニューを仕上げて提供する「アムール デセール サロン」 (イートイン)が期間限定で登場する。カウンター越しに実演し、本イベントのために考案したつくりたてのデセールを目の前で提供、そのまま食べられるライブ感あふれるスタイルだ。バレンタイン限定メニューとともに、トップクラスのパティシエとの特別な出会い、触れあえる楽しさを提供する。【新宿高島屋】アムール デセール サロン期間:2025年1月22日(水)〜1月31日(金) ※特別な10 日間限定企画!会場:新宿高島屋 11階 「アムール・デュ・ショコラ」※1月22日(水)は、タカシマヤカード等の各種会員様限定の「特別ご招待日」【日本橋高島屋】アムール デセール サロン <EMMÉ>期間:2025年1月22日(水)〜1月28日(火) ※特別な7日間限定企画!会場:日本橋高島屋 8階 「アムール・デュ・ショコラ」※営業時間 午前10時30分〜午後7時30分(ラストオーダー午後7時) ※1月28日(火)は、午後6時まで(ラストオーダー午後5時30分)イベントでは、「Seiste(セイスト)」瀧島誠士氏と「EMMÉ(エンメ)」延命寺美也氏によるデセールメニューの解説とデモンストレーションが実施された。〇<Seiste>(セイスト)苺とショコラのパフェと小菓子3種(1人前) 4,400円 (税込み)※ドリンク付き栃木県の「とちあいか」を堪能できるパフェ。レッドペリーのコンポートに、とちあいかのマリネとアーモンドのシュトロイゼル 粒状の生地) 、ク レーム ム ショコラにシャンティーマスカルポーネ、とちあいかのジェラートを盛り付けた。可愛い焼き菓子もセットで楽しめる。Seisteの瀧島誠士氏苺とショコラのパフェと小菓子3種(1人前)【瀧島誠士氏】2005年に帝国ホテルでキャリアをスタートし、 2019 年にイタリアで開催された「 The World Trophy of Pastry Ice Cream and Cho colate 」でチームジャパンのキャプテンとして優勝。その後、 2021 年に実店舗を持たないチョコレートブランド Seiste セイスト)をオープン。Seiste 瀧島誠士氏が語る!「苺とショコラのパフェと小菓子3種」の特徴YouTube:https://youtu.be/pYeSuQe--Rk〇<EMMÉ>(エンメ)「パルファンショコラ」(1人前)2,750円 (税込み)『ゴ・エ・ミヨ2023 』 でベストパティシエ賞を受賞した際に授賞式で提供されたデザート。バヌアツ共和国のマレクラ島のビーントゥーバーチョコレートを使用。パプリカやバルサミコ酢でチョコレートの味わいを表現した延命寺シェフのスペシャリテ。(※)1972 年にフランス・パリで誕生したレストランガイドおすすめのペアリング:カリヌス(ガルナッチャシラー)( 1 杯) 1,540 円EMMÉの延命寺美也氏「パルファンショコラ」(1人前)【延命寺美也氏】アシェットデセール(皿盛りデザート)とワインの店́>>(エンメ)。ミシュラン1つ星でシェフパティシエとして腕を磨いたパティシエのつくる、豪華なデザートとソムリエの選ぶワインを楽しめるお店。シェフ延命寺美也氏は都内のパティスリーやレストラン、1つ星レストランでシェフパティシエとして腕を磨き、2019年夫とソムリエの延命寺信一氏とEMMÉ(エンメ)をオープン。2022年、2023年、2024年『ゴ・エ・ミヨ』掲載店。2023年に『ゴ・エ・ミヨ 2023』ベストパティシエ賞受賞。EMMÉ 延命寺美也氏が語る!「パルファンショコラ」の特徴YouTube:https://youtu.be/R_2e46bKyUUEMMÉ 延命寺美也氏が実演!「パルファンショコラ」のデモンストレーションYouTube:https://youtu.be/r2LmIMMmwkM■「アムール・デュ・ショコラ 2025」の商品を試食会場では、一足先に「アムール・デュ・ショコラ 2025」の商品を試食することができた。いずれの商品も個性豊かで、味わい深いチョコだった。「アムール・デュ・ショコラ 2025」の商品「苺とショコラのパフェと小菓子3種」試食用「パルファンショコラ」試食用今年の「アムール・デュ・ショコラ 2025」では、カカオ本来の風味を楽しめるものから、日本らしいアレンジが施されたチョコまで、多様なニーズに応えるラインアップとなっている。バレンタインデーの贈り物としてだけでなく、チョコレート好きにはぜひ訪れてほしいイベントだ。※高島屋の「高」は「はしごだか」