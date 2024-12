プレゼンや会議などで発言する際、自分の気持ちを相手に上手に伝える人は何が違うのか。1000人以上の社長や企業経営者を指導したコミュニケーション戦略研究家の岡本純子さんは「目の動きを工夫することで、自分の話の内容が理解され、記憶されやすくなる。また相手への敬意を表すことができ、自分を魅力的に見せてくれる」という――。

■プレゼン、会議、面接は「目」で決まる

「目は口ほどに物を言う」

こんな言葉がありますが、目は人間の身体で最も注目を集めやすいパーツです。あるアンケート調査によれば、どのような顔が「性格が悪そうな顔なのか?」という質問に対して、

「目が冷たい」(46.9%)

「笑っていても目が笑っていない」(45.1%)

という回答が多く寄せられていました。

逆に、どのような顔が「性格が良さそうな顔なのか?」という質問に対する回答は、

「笑ったとき、目も笑っている」(54.5%)

「目がキラキラしている」(34.8%)

という順番でした。

シェイクスピアの言葉に、「The eyes are the window to the soul」というものがあります。直訳すると「目は魂への窓」「心の鏡」などと訳されたりします。

目を見れば、その人の本質までが見えてしまう、ということのようです。

それぐらいに大事な「目」は、人前で話すときも非常に大きな役割を果たします。

「ボディランゲージの一番のポイントは?」と聞かれたら、私は迷わず「アイコンタクト」と答えるでしょう。

それぐらい、話し手と聞き手が視線を交わすことは大切なのです。

それは、なぜでしょうか?

アイコンタクトは両者の大脳辺縁系のミラーシステム(目にした行為をあたかも自身のものであるかのように「共鳴する」仕組み)を活性化することが、生理学研究所の定藤規弘教授らの研究で明らかになっています。

つまり、喜びや興奮といった感情を共有し、お互いの共感を高め、絆を深めることができるということなのです。

それ以外にも、アイコンタクトによって、話の内容が理解され、記憶されやすくなる、敬意を感じやすくなる、より魅力的に見えるなど、その効果は多くの研究によって実証済みです。

まるでネオジム磁石のように、人間同士を結びつける最強の武器である一方で、目を合わせないことは自信のなさを示すとも言われます。

アイコンタクトを極めることは、話し方マスターへの第一歩なのです。

■アイコンタクトは「キャッチボール」と「0-3-50-70-100」方程式

アイコンタクトがいかに大切とはいえ、「恥ずかしい」「やり方がわからない」「目を合わせるのが苦手」という方に朗報です。「目からうろこ」の秘策があるのです。

プレゼンなどで複数の人の前で話す場合、目の前にいる人たちとのアイコンタクトの方法として、次のうち、どれが正解でしょうか?

‥台方式:灯台のサーチライトのように聴衆全体をなめるように見渡す 見返り美人方式:目線は基本、スライドに向き、時々、振り返るように聴衆を見る テニスの観客方式:右から左、左から右へと振り子のように目線を配る(首相会見のように、両側にプロンプターを置くとやりがち)

じつは、どれも間違っています。

「目の前の人たちを、じゃがいもだと思え」などというアドバイスもありますが、これもNG。

正解は「キャッチボール方式」。目の前の一人ひとりと順番にキャッチボールをするように、目線を交わすのです。人数の多い会場であれば、6セクションぐらいに分け、Aセクションの誰かひとり→Cセクションのひとり……というようにひとりずつ目を合わせるようにしていきます(図表1)。

ポイントは、聴衆の誰かひとりとしっかりと目を合わせること。

「この人は私のことをちゃんと見てくれている」

「私に対して話しかけてくれている」

と相手に思わせるのです。向き合うのは人であり、じゃがいもではありません(どちらも「め」はありますが……)。

「人と目線を交わすのがどうしても苦手」という人は、相手の両目の間、眉の間など、目になるべく近い箇所を見るようにしてください。

アイコンタクトの方程式は「0-3-50-70-100」と覚えましょう(図表2)。

<ここがポイント> ●相手と会った瞬間(0秒目)、話しはじめる前に、まず目を合わせる

●1回のアイコンタクトは3秒ぐらい

●自分が話しているときは50%の時間、相手の目を見る

●話を聞くときは70%の時間、相手の目を見る

●リモート会議では、話す間は100%、目線を合わせる

2023年に、海外のTikTokで大いにバズったのが「トライアングルメソッド」と言われるアイコンタクトの手法でした。「相手の片方の目→口→もう片方の目」という順に見つめることで、「相手を自分に夢中にさせる」というものでしたが、これに科学的根拠はありません。ただ、アイコンタクトを戦略的に使うことで、相手の心をつかみやすくなることは間違いないでしょう。

■お辞儀で「ありがとう」はおすすめしない理由

人と人が気持ちを通わせるうえで、これだけ重要なアイコンタクトですから、間違ったやり方では、いっきに印象を下げてしまうので注意が必要です。

アイコンタクトのNG例としては、こんなものがあります。

<これはNG> ●まったく目線を合わせない

●相手を凝視する

●せわしなく、不自然に急いで目をそらす

●ずっと下を向く

●目線を上に向ける

目をそらすときはゆっくりと、相手の顔のほかのパーツなどに目をやりましょう。最後の「目線を上に向ける」というしぐさですが、これは、「えっと〜」と考えながら、上を見るあの動作のことです。

じつはこのしぐさをする人は少なくなく、とくに若い女性に多い印象です。何かを答えるときに、頭の中にある答えを探ろうとして、つい、上を見てしまうらしいのですが、「しっかりとした答えがない」「自信がない」「不安そう」に見えてしまうというデメリットがあります。

気づかないうちにクセになっている人もいるので、注意してみましょう。

そして、もうひとつ。これはNGではないのですが、私は個人的にあまりおすすめしていないふるまいがあります。

それが、日本人の99%が無意識にしている「お辞儀をしながら『ありがとう』を言う」ことです。

写真=iStock.com/yamasan ※写真はイメージです - 写真=iStock.com/yamasan

お辞儀をしている間は、アイコンタクトができません。本当に大切なメッセージを伝える場面では、やはり、「目と目を合わせる」ほうが気持ちは断然、伝わります。だから、「ありがとう」と伝える場面では、相手の目をしっかりと見て、目でも気持ちを伝える。

お辞儀は、そのあとでもいいのです。

