「Startup Ecosystem Summit 2024」開催！小池都知事、TIB一周年を振り返り「SusHi Tech Tokyo 2025」の新情報を発表

2024年11月29日(金)、小池百合子東京都知事は「Startup Ecosystem Summit 2024」に登壇し、有楽町に位置する「Tokyo Innovation Base(TIB)」のオープン1周年を振り返った。また、2025年5月に東京ビッグサイトで開催予定のアジア最大級のスタートアップカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2025」に関する新情報も発表した。

■世界と競争する日本で着実に形成されてきたスタートアップエコシステム東京都は、2022年11月にスタートアップ戦略「Global Innovation with STARTUPS」を公表した。今年で3回目を迎える「Startup Ecosystem Summit 2024」では、多様化しながら進化を遂げたエコシステムが新たなフェーズに突入したことを深く掘り下げている。起業家、VC、アクセラレーター、大企業など、多様なプレイヤーが一堂に会し、それぞれの取り組みや実績を発信した。スタートアップ関係者にとっては、カテゴリ別のセッションを通じてエコシステムの各層で具体的に進行している動きを把握し、今後の成長戦略を描くためのヒントを得られるイベントとなった。日本のスタートアップエコシステムについては、世界と比較して遅れが指摘される声もある。一方で、多様なプレイヤーが参画し、新たな可能性を模索する動きも見られる。同イベントでは、エコシステムの各プレイヤーがそれぞれの視点から現状を分析し、スタートアップ振興や日本のさらなる成長に向けた議論が行われた。世界に通用するイノベーションの創出を目指し、知見を深めるとともに、ネットワークを広げる場ともなっている。■一周年を迎えた「Tokyo Innovation Base」2023年11月のプレオープン以降、東京都は、東京からイノベーションを巻き起こすことを目指し、国内外のスタートアップやその支援者が集い交流する一大拠点「Tokyo Innovation Base」の構築を進めてきた。イベント開催などの活動からスタートし、今年2月にはスタートアップや支援者が日常的に利用できるワークスペースの提供を開始するなど、段階的に機能を充実させている。TIBは、5月15日および16日に開催された「SusHi Tech Tokyo 2024 Global Startup Program」に合わせてグランドオープンし、"NODE"(結節点)としての役割をさらに強化するため、サービスを大幅に拡充した。プレオープンから今年5月までの間に100回以上のイベントが開催され、内外の支援事業者や行政機関など、多様な関係者が来館し、ネットワークづくりを進めてきた。■小池都知事、10万人来場のTIB一周年を振り返り「SusHi Tech Tokyo 2025」新情報を発表「Startup Ecosystem Summit 2024」のメインステージに登壇した小池都知事は「TIBは世界の結節点としての役割を果たし、そうしたエコシステムの取り組みを進めてきました。多様なプレイヤーの皆さんが集まり、交流する場として、さまざまな繋がりが生まれてきました。そして、このたった1年間で来場者数がどれくらいだと思われますか?10万人です。何度もお越しいただいた方もいれば、今日初めてお越しいただいた方もいらっしゃると思います。」と、1周年を迎えたTIBを振り返った。続けて小池都知事は「ゼロから何かをクリエイトし、育てていくことこそが、今の時代において日本、そして東京に必要だと感じています。ゼロからスタートするからこそ、皆さんのエネルギーをこのTIBでより発揮できると思います。これからもゼロから何かを作り上げていくことを楽しみにしています。そしてもちろん、ビジネスであれば、それが真のビジネスへと繋がっていくことを期待しています。このTIBを‘NODE’、すなわち結節点として、世界に羽ばたくスタートアップを生み出していきたいと考えています。」と、思いを語った。小池都知事は「さあ、皆さん、来年の5月には、いよいよ『SusHi Tech Tokyo 2025』がやってきます。世界中からスタートアップの皆さんや投資家が集まり、世界の未来について議論し、実践する場として、規模をさらに拡大して取り組んでまいります。一緒にこのイベントを盛り上げるパートナーとなる企業や都市の公募を、今日から開始したいと思いますので、ぜひ積極的にご応募ください。そして、商談や投資につながる場をさらに充実させるために、世界中のベンチャーキャピタルが集まる特別なプログラムもご用意いたします。」と、展望を語った。さらに、小池都知事は「セッションスピーカーも続々と決定しています。日本からは、世界で活躍する大企業の皆さんや、日立製作所の東原敏昭会長、そしてアカデミアからは東京大学の藤井輝総長にもご参加いただきます。さらに、アジアのキーパーソンであるオードリー・タンさんにもお越しいただく予定です。」と、2025年5月8日から10日に開催予定の「SusHi Tech Tokyo 2025」に関する新情報を発表した。テクニカルライター 後藤 響平■アジア最大級のスタートアップカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2025」■ITライフハック■ITライフハック X(旧Twitter)■ITライフハック Facebook■ITライフハック YouTube ITビジネスに関連した記事 を読む・国内初の常設型施設で、eモビリティ20種類超の体験が可能!「eモビリティパーク」メディア向け事前内覧・体験会・映画と食の魅力を満喫!HOKKAIDO FOOD FILM FESTIVALオープニングイベントに学生が参加・総登録数11,000件!国内最大級「GRIC2024」開催レポート【GRIC2024】・空間を大胆に貫くアート作品が出現!『ART IN THE PARK (工事中)』・村田製作所とともにアイデアをカタチに!共創プロジェクト「KUMIHIMO Tech Camp with Murata 2024」の仕掛人に聞く