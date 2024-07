【PHOTO】TWICE、味の素スタジアム公演を終えて韓国へ（動画あり）

22日午後、TWICEのサナが「TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' in JAPAN SPECIAL」の味の素スタジアム公演を終えて、金浦(キンポ)国際空港を通じて韓国に到着した。彼女たちは7月20日と21日、味の素スタジアムで「TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' in JAPAN SPECIAL」の東京公演を開催した。※この記事は現地メディアの取材によるものです。写真にばらつきがございますので、予めご了承ください。