パリ五輪7日目、深夜0時15分から「バスケットボール男子1次リーグ」2戦目が行われます。対戦相手は強豪フランスですが、歴代最強ともいわれるチームの熱戦に期待がかかります。

また、10時30分ごろには「サーフィン男子決勝」が予定されています。パリではなく、フランス領ポリネシアのタヒチ島で行われる競技に注目です。



気になる競技のチェックはお忘れなく!



<31日の主な競技スケジュール>※時間は競技開始予定時刻

・【00時15分】バスケットボール男子1次リーグB組 日本 vs フランス

・【01時15分】体操女子団体総合決勝

・【02時45分】7人制ラグビー女子決勝

・【03時30分】フェンシング女子エペ団体決勝

・【03時56分】競泳女子100メートル背泳ぎ決勝

・【04時00分】サッカー男子1次リーグD組 日本 vs イスラエル

・【04時02分】競泳男子800メートル自由形決勝

・【05時01分】競泳男子800メートルリレー決勝

・【10時34分】サーフィン男子決勝

・【11時15分】サーフィン女子決勝

・【15時00分】トライアスロン女子

・【18時00分】飛び込み女子シンクロ高飛び込み決勝

・【20時00分】バレーボール男子1次リーグC組 日本 vs アルゼンチン

・【21時00分】ハンドボール男子1次リーグA組 日本 vs スペイン

・【21時44分】自転車・BMXフリースタイル男子フリースタイル・パーク決勝



<8月1日の競技スケジュール>

・【00時00分】サッカー女子1次リーグC組第 日本 vs ナイジェリア

・【00時00分】ホッケー女子1次リーグA組 日本 vs ベルギー

・【00時30分】体操男子個人総合決勝