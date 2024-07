【パリ五輪】7月26日の競技日程・結果・日本人&注目選手情報 【パリ五輪】7月26日の競技日程・結果・日本人&注目選手情報

「なでしこジャパン」ことサッカー女子の日本代表の初戦からスタートする26日のパリ五輪。

日本時間0時からFIFAランキング1位のスペインと対戦します。

また、FIFAランキング2位のフランスとコロンビアとの初戦も見逃せません。



そのほか7人制ラグビー男子の準々決勝もおこなわれます。



気になる競技のチェックはお忘れなく!



<26日の競技スケジュール>※時間は競技開始予定時刻

午前

・【00時00分】サッカー女子一次ラウンド グループC スペイン vs 日本

・【04時00分】サッカー女子一次ラウンド グループA フランス vs コロンビア

・【04時00分】サッカー女子一次ラウンド グループB アメリカ合衆国 vs ザンビア

昼

・【05時00分】ラグビー男子準々決勝 プールC1位 vs プールA2位

・【05時30分】ラグビー男子準々決勝 プールB1位 vs 総合7位