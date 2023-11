バンプレストが展開する、アミューズメント施設用フィギュアシリーズ「Q posket(キューポスケット)」

大きく艶のある瞳と、ふんわりとした優しいほっぺの質感など、デフォルメされた造形が魅力のフィギュアシリーズです。

そんな「Q posket」シリーズに、テレビアニメ「幽☆遊☆白書」の「浦飯幽助」と「蔵馬」が登場!

バンプレスト「幽☆遊☆白書 Q posket-浦飯幽助-」

原作/冨樫義博「幽☆遊☆白書」(集英社「ジャンプコミックス」刊) ©Yoshihiro Togashi 1990年−1994年 ©ぴえろ/集英社

登場時期:2023年11月7日(火)より順次登場予定

種類:全1種

サイズ:約14cm

登場店舗:全国のアミューズメント施設など

テレビアニメ『幽☆遊☆白書』の主人公「浦飯幽助」が、必殺技「霊丸」を放つポーズでQ posketに登場です。

原作/冨樫義博「幽☆遊☆白書」(集英社「ジャンプコミックス」刊) ©Yoshihiro Togashi 1990年−1994年 ©ぴえろ/集英社

狙いを定め、標的をしっかり見据えた挑戦的な表情が魅力。

足を大きく開き、男らしい印象も感じ取れます。

トレードマークの改造制服のズボン「ボンタン」にもこだわり、形状やシワも丁寧に造形されています。

バンプレスト「幽☆遊☆白書 Q posket-蔵馬-」

原作/冨樫義博「幽☆遊☆白書」(集英社「ジャンプコミックス」刊) ©Yoshihiro Togashi 1990年−1994年 ©ぴえろ/集英社

登場時期:2023年11月9日(木)より順次登場予定

種類:全1種

サイズ:約14cm

登場店舗:全国のアミューズメント施設など

「蔵馬」のQ posketもラインナップ。

髪のなびきや武器の薔薇棘鞭刃(ローズ・ウィップ)の流れ、指先の動きにまでこだわり、「蔵馬」の優美な印象を表現しています。

原作/冨樫義博「幽☆遊☆白書」(集英社「ジャンプコミックス」刊) ©Yoshihiro Togashi 1990年−1994年 ©ぴえろ/集英社

特徴的なロングヘアや薔薇棘鞭刃(ローズ・ウィップ)のトゲも丁寧に造形。

「浦飯幽助」のQ posketと合わせてコレクションしたいフィギュアです。

テレビアニメ30周年を迎えても色あせない人気を誇る「幽☆遊☆白書」のQ posketフィギュア。

バンプレスト「幽☆遊☆白書 Q posket-浦飯幽助-」は2023年11月7日(火)より、「幽☆遊☆白書 Q posket-蔵馬-」は2023年11月9日(木)より全国のアミューズメント施設などに登場予定です。

Copyright © 2023 Dtimes All Rights Reserved.

The post 必殺技や武器を構えたポーズで登場!バンプレスト「幽☆遊☆白書 Q posket-浦飯幽助-」「幽☆遊☆白書 Q posket-蔵馬-」 appeared first on Dtimes.