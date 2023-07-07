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音楽原作キャラクターラッププロジェクト「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」の6周年記念イベント『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 6th Anniversary Party』が、プロジェクト始動日にあたる9月2日(土)に片柳アリーナで開催されることが明らかとなった。

ヒプノシスマイクが周年イベントを開催するのは今回が初となり、当日はキャストによる6周年を振り返るトークやゲームなど普段のライブとは異なるバラエティに富んだコーナーが展開される。

チケットは、7月6日よりヒプノシスマイク公式ファンクラブ「HYPSTER」にて一次先行受付がスタート。周年ならではのメモリアルな内容になること間違いなしなので、ぜひ本イベントに参加して一緒にヒプマイの6周年を盛り上げてほしい。

出演者やチケット販売スケジュール等詳細は、ヒプノシスマイク公式サイトで確認しよう。

なお、ヒプノシスマイクは8月23日に“初”の2タイトル同時発売EP『The Block Party -HOMIEs-』と『The Block Party -HOODs-』を発売することが決定している。

本作は、ソロやディビジョンの垣根を超えた歌唱キャラクター組み合わせなど、これまでのヒプマイ作品とは一味違う内容になっているので6周年記念イベントと併せて是非チェックしてほしい。

PEACE！

●イベント情報

ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 6th Anniversary Party

2023年9月2日（土）開場/開演 15：30/16：30

会場：片柳アリーナ

※会場への直接のお問い合わせはご遠慮ください。

出演：石谷春貴・天粼滉平・駒田航・白井悠介・野津山幸宏・速水奨・木島隆一・岩崎諒太・河西健吾・黒田崇矢・葉山翔太・榊原優希・竹内栄治／DJ U-ICHI

※本イベントでのキャストによる歌唱はございません。

チケット販売スケジュール

HYPSTER １次先行：2023年7月6日(木)21:00〜7月28日(月・祝)23:59

※当落発表：7月26日(水)15:00予定

HYPSTER ２次先行：2023年7月27日(木)12:00〜8月2日(水)23:59

※当落発表：8月9日(水)15:00予定

一般抽選受付：2023年8月10日(木)12:00〜8月13日(日)23:59

※当落発表：8月18日(金)15:00予定

一般先着受付：2023年8月26日(土)12:00〜

チケット受付はこちら

※一般先着受付の決済方法はカード決済のみとなります

※一般受付の日程は変更になる可能性もございます。

※イベントの注意事項等は上記URLからご参照ください。

チケット料金

指定席 ￥5,500（税込）

問い合わせ：HOT STUFF PROMOTION　 050-5211-6077（平日12:00〜18:00）

●リリース情報

「The Block Party -HOMIEs-」

8月23日発売

品番：KICA-3299〜300

価格：￥3,850（税込）

＜DISC1＞

・白膠木 簓 ＆ 躑躅森 盧笙

・波羅夷 空却 ＆ 山田 二郎

・有栖川 帝統 ＆ 観音坂 独歩

・毒島 メイソン 理鶯 with HOMIEs

・夢野 幻太郎

・山田 一郎

・Bonus Track

＜DISC2＞

新録ドラマトラック（予定）

「The Block Party -HOODs-」

8月23日発売

品番：KICA-3301〜2

価格：￥3,850（税込）

※初回製造分のみスペシャルスリーブ仕様

＜DISC1＞

・アルゴξ楽団（四十物 十四）

・飴村 乱数 ＆ 山田 三郎

・天谷奴 零 ＆ 入間 銃兎

・伊弉冉 一二三 with HOODs

・神宮寺 寂雷 ＆ 天国 獄

・碧棺 左馬刻

・Bonus Track

＜DISC2＞

新録ドラマトラック（予定）

2枚同時ご予約・ご購入特典

法人別オリジナル特典

Amazon.co.jp ：A4クリアファイル（-HOMIEs- ver.）

TSUTAYA：A4クリアファイル（-HOODs- ver.）

アニメイト：A4クリアファイル（-HOMIEs-&-HOODs- ver.）

楽天ブックス：アクリルキーホルダー（-HOMIEs-&-HOODs- ver.：50mm角）

TOWER RECORDS：2L判ブロマイド（-HOMIEs- ver.）

HMV：2L判ブロマイド（-HOODs- ver.）

ゲーマーズ：ジャケットサイズステッカー2枚セット

ELR Store ：布ポスター（-HOMIEs- &-HOODs- ver.）

メーカー特典：ジャケットカード2枚セット（180mm×180mm）

※同一店舗で2作品を1回のご注文でご予約・ご購入いただいた際にお付けする特典となります。

※特典絵柄、メーカー特典の対象店舗は後日公開致します。

予約はこちら

ヒプノシスマイク オフィシャルブック第2弾！

「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Official Guide Book +」

9月20日発売

※発売日は、発送事情等により、地域によって多少異なる場合があります。

【初回限定版（CD付き）】

本体4.900円+税

【通常版】

本体2.500円+税

＜収録内容＞

キャラクターのパート

・全18キャラクターのビジュアルとプロフィールに加え、各チームの軌跡を綴ったヒストリーページが追加！

・中王区“言の葉党”の３キャラクター紹介ページ

・最新版キャラクター相関図

・サブキャラクター紹介

物語・世界観のパート

・「ヒプマイ」の世界観を一読で知れる、イントロダクション

・H歴を生き抜くための用語解説集

・ヒプノシスマイクと男たちを巡る、作品内年表

作品紹介

・ディスコグラフィー（楽曲制作スタッフ一覧も掲載！）

・美術設定紹介

・既刊コミックス一覧

メディアミックス紹介パート

・ゲームアプリ『ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-』紹介

・TVアニメ『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima ＋紹介

・舞台『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage 紹介

スペシャルコンテンツ

・コミカライズ作家による書下ろしイラスト掲載

＜初回限定版CD＞

・Division All Stars新曲

・中王区“言の葉党”新曲

・絆 + / Division All Stars

限定特典：イラストカード

限定特典配布店舗・絵柄一覧

アニメイト：イケブクロ・ディビジョン

TSUTAYA：ヨコハマ・ディビジョン

HMV：シブヤ・ディビジョン

紀伊國屋書店：シンジュク・ディビジョン

TOWER RECORDS：オオサカ・ディビジョン

三洋堂書店：ナゴヤ・ディビジョン

ELR Store・応援書店：：6ディビジョン　リーダー集合イラスト

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・通常版

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関連リンク

「ヒプノシスマイク」公式サイト

https://hypnosismic.com/