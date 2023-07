【詳細】他の写真はこちら

音楽原作キャラクターラッププロジェクト「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」の6周年記念イベント『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 6th Anniversary Party』が、プロジェクト始動日にあたる9月2日(土)に片柳アリーナで開催されることが明らかとなった。

ヒプノシスマイクが周年イベントを開催するのは今回が初となり、当日はキャストによる6周年を振り返るトークやゲームなど普段のライブとは異なるバラエティに富んだコーナーが展開される。

チケットは、7月6日よりヒプノシスマイク公式ファンクラブ「HYPSTER」にて一次先行受付がスタート。周年ならではのメモリアルな内容になること間違いなしなので、ぜひ本イベントに参加して一緒にヒプマイの6周年を盛り上げてほしい。

出演者やチケット販売スケジュール等詳細は、ヒプノシスマイク公式サイトで確認しよう。

なお、ヒプノシスマイクは8月23日に“初”の2タイトル同時発売EP『The Block Party -HOMIEs-』と『The Block Party -HOODs-』を発売することが決定している。

本作は、ソロやディビジョンの垣根を超えた歌唱キャラクター組み合わせなど、これまでのヒプマイ作品とは一味違う内容になっているので6周年記念イベントと併せて是非チェックしてほしい。

●イベント情報

ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 6th Anniversary Party

2023年9月2日(土)開場/開演 15:30/16:30

会場:片柳アリーナ

※会場への直接のお問い合わせはご遠慮ください。

出演:石谷春貴・天粼滉平・駒田航・白井悠介・野津山幸宏・速水奨・木島隆一・岩崎諒太・河西健吾・黒田崇矢・葉山翔太・榊原優希・竹内栄治/DJ U-ICHI

※本イベントでのキャストによる歌唱はございません。

チケット販売スケジュール

HYPSTER 1次先行:2023年7月6日(木)21:00〜7月28日(月・祝)23:59

※当落発表:7月26日(水)15:00予定

HYPSTER 2次先行:2023年7月27日(木)12:00〜8月2日(水)23:59

※当落発表:8月9日(水)15:00予定

一般抽選受付:2023年8月10日(木)12:00〜8月13日(日)23:59

※当落発表:8月18日(金)15:00予定

一般先着受付:2023年8月26日(土)12:00〜

チケット受付はこちら

※一般先着受付の決済方法はカード決済のみとなります

※一般受付の日程は変更になる可能性もございます。

※イベントの注意事項等は上記URLからご参照ください。

チケット料金

指定席 ¥5,500(税込)

問い合わせ:HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077(平日12:00〜18:00)

●リリース情報

「The Block Party -HOMIEs-」

8月23日発売

品番:KICA-3299〜300

価格:¥3,850(税込)

<DISC1>

・白膠木 簓 & 躑躅森 盧笙

・波羅夷 空却 & 山田 二郎

・有栖川 帝統 & 観音坂 独歩

・毒島 メイソン 理鶯 with HOMIEs

・夢野 幻太郎

・山田 一郎

・Bonus Track

<DISC2>

新録ドラマトラック(予定)

「The Block Party -HOODs-」

8月23日発売

品番:KICA-3301〜2

価格:¥3,850(税込)

※初回製造分のみスペシャルスリーブ仕様

<DISC1>

・アルゴξ楽団(四十物 十四)

・飴村 乱数 & 山田 三郎

・天谷奴 零 & 入間 銃兎

・伊弉冉 一二三 with HOODs

・神宮寺 寂雷 & 天国 獄

・碧棺 左馬刻

・Bonus Track

<DISC2>

新録ドラマトラック(予定)

2枚同時ご予約・ご購入特典

法人別オリジナル特典

Amazon.co.jp :A4クリアファイル(-HOMIEs- ver.)

TSUTAYA:A4クリアファイル(-HOODs- ver.)

アニメイト:A4クリアファイル(-HOMIEs-&-HOODs- ver.)

楽天ブックス:アクリルキーホルダー(-HOMIEs-&-HOODs- ver.:50mm角)

TOWER RECORDS:2L判ブロマイド(-HOMIEs- ver.)

HMV:2L判ブロマイド(-HOODs- ver.)

ゲーマーズ:ジャケットサイズステッカー2枚セット

ELR Store :布ポスター(-HOMIEs- &-HOODs- ver.)

メーカー特典:ジャケットカード2枚セット(180mm×180mm)

※同一店舗で2作品を1回のご注文でご予約・ご購入いただいた際にお付けする特典となります。

※特典絵柄、メーカー特典の対象店舗は後日公開致します。

予約はこちら

ヒプノシスマイク オフィシャルブック第2弾!

「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Official Guide Book +」

9月20日発売

※発売日は、発送事情等により、地域によって多少異なる場合があります。

【初回限定版(CD付き)】

本体4.900円+税

【通常版】

本体2.500円+税

<収録内容>

キャラクターのパート

・全18キャラクターのビジュアルとプロフィールに加え、各チームの軌跡を綴ったヒストリーページが追加!

・中王区“言の葉党”の3キャラクター紹介ページ

・最新版キャラクター相関図

・サブキャラクター紹介

物語・世界観のパート

・「ヒプマイ」の世界観を一読で知れる、イントロダクション

・H歴を生き抜くための用語解説集

・ヒプノシスマイクと男たちを巡る、作品内年表

作品紹介

・ディスコグラフィー(楽曲制作スタッフ一覧も掲載!)

・美術設定紹介

・既刊コミックス一覧

メディアミックス紹介パート

・ゲームアプリ『ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-』紹介

・TVアニメ『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima +紹介

・舞台『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage 紹介

スペシャルコンテンツ

・コミカライズ作家による書下ろしイラスト掲載

<初回限定版CD>

・Division All Stars新曲

・中王区“言の葉党”新曲

・絆 + / Division All Stars

限定特典:イラストカード

限定特典配布店舗・絵柄一覧

アニメイト:イケブクロ・ディビジョン

TSUTAYA:ヨコハマ・ディビジョン

HMV:シブヤ・ディビジョン

紀伊國屋書店:シンジュク・ディビジョン

TOWER RECORDS:オオサカ・ディビジョン

三洋堂書店:ナゴヤ・ディビジョン

ELR Store・応援書店::6ディビジョン リーダー集合イラスト

各書店法人リンク一覧

・初回限定版

・通常版

© King Record Co., Ltd. All rights reserved.

