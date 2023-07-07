「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」6周年記念イベント開催決定！
音楽原作キャラクターラッププロジェクト「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」の6周年記念イベント『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 6th Anniversary Party』が、プロジェクト始動日にあたる9月2日(土)に片柳アリーナで開催されることが明らかとなった。
ヒプノシスマイクが周年イベントを開催するのは今回が初となり、当日はキャストによる6周年を振り返るトークやゲームなど普段のライブとは異なるバラエティに富んだコーナーが展開される。
チケットは、7月6日よりヒプノシスマイク公式ファンクラブ「HYPSTER」にて一次先行受付がスタート。周年ならではのメモリアルな内容になること間違いなしなので、ぜひ本イベントに参加して一緒にヒプマイの6周年を盛り上げてほしい。
出演者やチケット販売スケジュール等詳細は、ヒプノシスマイク公式サイトで確認しよう。
なお、ヒプノシスマイクは8月23日に“初”の2タイトル同時発売EP『The Block Party -HOMIEs-』と『The Block Party -HOODs-』を発売することが決定している。
本作は、ソロやディビジョンの垣根を超えた歌唱キャラクター組み合わせなど、これまでのヒプマイ作品とは一味違う内容になっているので6周年記念イベントと併せて是非チェックしてほしい。
PEACE！
●イベント情報
ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 6th Anniversary Party
2023年9月2日（土）開場/開演 15：30/16：30
会場：片柳アリーナ
※会場への直接のお問い合わせはご遠慮ください。
出演：石谷春貴・天粼滉平・駒田航・白井悠介・野津山幸宏・速水奨・木島隆一・岩崎諒太・河西健吾・黒田崇矢・葉山翔太・榊原優希・竹内栄治／DJ U-ICHI
※本イベントでのキャストによる歌唱はございません。
チケット販売スケジュール
HYPSTER １次先行：2023年7月6日(木)21:00〜7月28日(月・祝)23:59
※当落発表：7月26日(水)15:00予定
HYPSTER ２次先行：2023年7月27日(木)12:00〜8月2日(水)23:59
※当落発表：8月9日(水)15:00予定
一般抽選受付：2023年8月10日(木)12:00〜8月13日(日)23:59
※当落発表：8月18日(金)15:00予定
一般先着受付：2023年8月26日(土)12:00〜
チケット受付はこちら
※一般先着受付の決済方法はカード決済のみとなります
※一般受付の日程は変更になる可能性もございます。
※イベントの注意事項等は上記URLからご参照ください。
チケット料金
指定席 ￥5,500（税込）
問い合わせ：HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077（平日12:00〜18:00）
●リリース情報
「The Block Party -HOMIEs-」
8月23日発売
品番：KICA-3299〜300
価格：￥3,850（税込）
＜DISC1＞
・白膠木 簓 ＆ 躑躅森 盧笙
・波羅夷 空却 ＆ 山田 二郎
・有栖川 帝統 ＆ 観音坂 独歩
・毒島 メイソン 理鶯 with HOMIEs
・夢野 幻太郎
・山田 一郎
・Bonus Track
＜DISC2＞
新録ドラマトラック（予定）
「The Block Party -HOODs-」
8月23日発売
品番：KICA-3301〜2
価格：￥3,850（税込）
※初回製造分のみスペシャルスリーブ仕様
＜DISC1＞
・アルゴξ楽団（四十物 十四）
・飴村 乱数 ＆ 山田 三郎
・天谷奴 零 ＆ 入間 銃兎
・伊弉冉 一二三 with HOODs
・神宮寺 寂雷 ＆ 天国 獄
・碧棺 左馬刻
・Bonus Track
＜DISC2＞
新録ドラマトラック（予定）
2枚同時ご予約・ご購入特典
法人別オリジナル特典
Amazon.co.jp ：A4クリアファイル（-HOMIEs- ver.）
TSUTAYA：A4クリアファイル（-HOODs- ver.）
アニメイト：A4クリアファイル（-HOMIEs-&-HOODs- ver.）
楽天ブックス：アクリルキーホルダー（-HOMIEs-&-HOODs- ver.：50mm角）
TOWER RECORDS：2L判ブロマイド（-HOMIEs- ver.）
HMV：2L判ブロマイド（-HOODs- ver.）
ゲーマーズ：ジャケットサイズステッカー2枚セット
ELR Store ：布ポスター（-HOMIEs- &-HOODs- ver.）
メーカー特典：ジャケットカード2枚セット（180mm×180mm）
※同一店舗で2作品を1回のご注文でご予約・ご購入いただいた際にお付けする特典となります。
※特典絵柄、メーカー特典の対象店舗は後日公開致します。
予約はこちら
ヒプノシスマイク オフィシャルブック第2弾！
「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Official Guide Book +」
9月20日発売
※発売日は、発送事情等により、地域によって多少異なる場合があります。
【初回限定版（CD付き）】
本体4.900円+税
【通常版】
本体2.500円+税
＜収録内容＞
キャラクターのパート
・全18キャラクターのビジュアルとプロフィールに加え、各チームの軌跡を綴ったヒストリーページが追加！
・中王区“言の葉党”の３キャラクター紹介ページ
・最新版キャラクター相関図
・サブキャラクター紹介
物語・世界観のパート
・「ヒプマイ」の世界観を一読で知れる、イントロダクション
・H歴を生き抜くための用語解説集
・ヒプノシスマイクと男たちを巡る、作品内年表
作品紹介
・ディスコグラフィー（楽曲制作スタッフ一覧も掲載！）
・美術設定紹介
・既刊コミックス一覧
メディアミックス紹介パート
・ゲームアプリ『ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-』紹介
・TVアニメ『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima ＋紹介
・舞台『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage 紹介
スペシャルコンテンツ
・コミカライズ作家による書下ろしイラスト掲載
＜初回限定版CD＞
・Division All Stars新曲
・中王区“言の葉党”新曲
・絆 + / Division All Stars
限定特典：イラストカード
限定特典配布店舗・絵柄一覧
アニメイト：イケブクロ・ディビジョン
TSUTAYA：ヨコハマ・ディビジョン
HMV：シブヤ・ディビジョン
紀伊國屋書店：シンジュク・ディビジョン
TOWER RECORDS：オオサカ・ディビジョン
三洋堂書店：ナゴヤ・ディビジョン
ELR Store・応援書店：：6ディビジョン リーダー集合イラスト
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関連リンク
「ヒプノシスマイク」公式サイトhttps://hypnosismic.com/