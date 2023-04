ゴディバから、チョコレートドリンク「ショコリキサー」の新フレーバー「宇治抹茶 ショコリキサー」が、2023年4月28日(金)より登場!

宇治抹茶の濃厚な味わいを楽しめる贅沢なドリンクです☆

ゴディバ「宇治抹茶 ショコリキサー」

価格・内容量:

・レギュラーサイズ 700円(税込)/210ml

・ラージサイズ 790円(税込)/350ml

※表示価格は消費税8%を含む税込価格です(イートインご利用の場合、10%の消費税となります)

販売期間:2023年4月28日(金)〜

販売店舗:全国のショコリキサー取扱店

ゴディバから、チョコレートドリンク「ショコリキサー」の新フレーバー「宇治抹茶 ショコリキサー」が登場!

ゴディバのホワイトチョコレートと宇治抹茶のパウダーやソースをアレンジした「宇治抹茶 ショコリキサー」が、年間通して楽しめるドリンクとして販売されます。

ホワイトチョコレートのミルキーな甘味とクリーミーな味わい、そして、宇治抹茶の持つ渋みやコクの余韻をたっぷり味わえるのが特徴。

トッピングのホイップクリームには、抹茶パウダーと抹茶ソースがかかっています。

宇治抹茶の上品な香りと、優しい甘みを楽しめる贅沢なドリンクです。

ほのかに感じる抹茶らしい苦みと、ホワイトチョコレートのミルキーな甘みが絶妙に溶け合った味わい。

ゴディバの「宇治抹茶 ショコリキサー」は、2023年4月28日(金)より通年で販売されます☆

甘酸っぱいいちごを楽しめるショコリキサーとカカオフルーツジュース!ゴディバ「ストロベリーフレーバードリンク」 甘酸っぱいいちごを楽しめるショコリキサーとカカオフルーツジュース!ゴディバ「ストロベリーフレーバードリンク」 続きを見る

チョコレートの濃厚な味わいが広がるドリンク!ゴディバ「クッキー&ココア ショコリキサー」 チョコレートの濃厚な味わいが広がるドリンク!ゴディバ「クッキー&ココア ショコリキサー」 続きを見る

Copyright © 2023 Dtimes All Rights Reserved.

The post 濃厚な宇治抹茶とホワイトチョコレートのドリンク!ゴディバ「宇治抹茶 ショコリキサー」 appeared first on Dtimes.