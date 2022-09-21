ÄÌÈÎ¥«¥¿¥í¥°¡Ö¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¡×¤Ê¤É2»ï¤ò¼«¼ç²ó¼ý¡¡¥Ê¥Á¥¹´ØÏ¢¤ÎËÜ¤ò»ý¤Ä¥â¥Ç¥ë½÷À¤Î¼Ì¿¿·ÇºÜ¤Ç
ÄÌ¿®ÈÎÇäÂç¼ê¤ÎÀé¼ñ²ñ¤ÏÄÌÈÎ¥«¥¿¥í¥°¡Ö¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¡×¤Ê¤É¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤¬¥Ê¥Á¥¹¡¦¥É¥¤¥Ä¤Ë´Ø¤¹¤ëËÜ¤ò»ý¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý¹æ¤ò¼«¼ç²ó¼ý¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Àé¼ñ²ñ¤¬¼«¼ç²ó¼ý¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2022Ç¯½©¹æ¤ÎÄÌÈÎ¥«¥¿¥í¥°¡Ö¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¡×¤È¡Ö²Ö¾Ð¤à¤È¤¡×¤Î2»ï¤Ç¤¹¡£
²ó¼ýÂÐ¾Ý¤Î¥«¥¿¥í¥°¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ç¡ÖÂè»°Äë¹ñ¤Î·úÃÛ¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Ê¥Á¥¹¡¦¥É¥¤¥Ä¤Ë´Ø¤¹¤ëËÜ¤ò»ý¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤Î½÷À¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¡¢¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ëËÜ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÊ¸¾Ï¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Àé¼ñ²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£·îÃæ½Ü¤Ë¼Ò³°¤«¤é»ØÅ¦¤¬¤¢¤êÈ¯³Ð¡£¡Ö¥«¥¿¥í¥°À©ºî¡¦»£±Æ¹©Äø¤Ç¤Î³ÎÇ§ÉÔÈ÷¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢°Õ¤ËÈ¿¤·¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÉ½¸½¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡×¤È²ñ°÷¸þ¤±¤Ë¥á¡¼¥ë¤Ç¼Õºá¤·¡¢¡ÖÊÀ¼Ò¤Ï¡¢µì¹ñ²È¼Ò²ñ¼çµÁ¥É¥¤¥ÄÏ«Æ¯¼ÔÅÞ¤Ê¤É¤ò°ìÀÚ»Ù»ý¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ËÜ·ï¤ÇÈï³²¤ËÁø¤ï¤ì¤¿Êý¡¹¤ò½ý¤Ä¤±¤ë°Õ¿Þ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£