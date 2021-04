2021年3月23日に、スエズ運河でコンテナ船「エバー・ギブソン」が座礁する事故が発生しました。この事故を受けて作成されたのが、エバー・ギブソンの現在地や座礁の状況を表示するウェブサービス「Is that ship still stuck?」です。この作者であるトム・ネイル氏が、「Is that ship still stuck?」の開発経緯や収益化について解説しています。

ネイル氏が作成した「Is that ship still stuck?」は、「Is that ship still stuck?(船はまだ立ち往生中ですか?)」という問いに対して「Yes」か「No」で答えるシンプルなサイトです。実際に、「Is that ship still stuck?」がどんなサイトだったのかは、以下の記事で解説しています。

◆閲覧数

ネイル氏によると、「Is that ship still stuck?」は5日間で約5000万回アクセスされ、ピーク時には1秒間に8404件のアクセスを記録したとのこと。また、Googleで「船はまだ立ち往生中ですか?(is the ship still stuck)」と検索すると、最上部に表示されるようになっていました。

ネイル氏は2011年からTwitterを利用していますがフォロワーは208人しかおらず、その大部分がボットか、既にTwitterを利用していない人のアカウントでした。しかし、「Is that ship still stuck?」の公開直後からフォロワー数が増加し、記事作成時点では、3000人以上にフォローされています。また、トム氏のツイートは、以前は月間1万5000人にしか閲覧されていませんでしたが、「Is that ship still stuck?」の公開後は100万回以上閲覧されたとのことです。

◆サイト作成

ネイル氏は、スエズ運河の座礁に関するニュースを知った後、Googleで「Is the ship still stuck?」と検索しました。しかし、検索結果からは、座礁の有無を容易に判断できなかったとのこと。そこで、ネイル氏は「Is the ship still stuck?」と検索する他の人々のために、サイトを作成することにしました。

サイトの作成には、ウェブフレームワークの「Next.js」が用いられました。ネイル氏はNext.jsを用いた理由について、「Next.jsは複雑なサイトの構築に用いるフレームワークです。今回作成したサイトは複雑なモノではありません。しかし、私はNext.jsを使い慣れているで、今回もNext.jsを用いてサイトを作成しました」と説明しています。

また、ネイル氏はニューヨーク・タイムズが提供するAPI「Article Search」を利用して、エバー・ギブソンに関する新しい情報が公開される度に「Is that ship still stuck?」を更新できるようにしました。

公開当初の「Is that ship still stuck?」は非常にシンプルなデザインで、「Yes」と表示するだけのサイトだったとのこと。しかし、ネイル氏へ「船舶の位置」「座礁してからの経過時間」「推測される経済的損失」といった情報を表示するよう求められ、リクエストに応じて機能が拡充されていくこととなります。ネイル氏は、これらの機能は約20分程で実装できたと述べています。

◆収益化

ネイル氏は、「広告が好きじゃない」「シンプルなサイトにクッキーの許可設定を表示させたくない」「広告の承認に時間がかかる」といった理由から、広告による収益化は考えていなかったとのこと。広告を表示する代わりに、「Is that ship still stuck?」のNFTを販売することにしました。

ネイル氏はNFT取引サービスとして「OpenSea」を利用しました。「Is that ship still stuck?」のNFTは0.1192イーサリアム(約2万5000円)で売れたものの、さまざまな手数料が合計140ドル(約1万5000円)以上かかったとのこと。

「Is that ship still stuck?」のNFTは、「OpenSeaで最も閲覧されたNFTの上位8件」にランクインしていたとのこと。それでも約2万5000円しか手に入らなかったことから、ネイル氏は「OpenSeaでは1700万点以上の商品が販売されています。しかし、自分のアートを売ろうと考えている人が成功する可能性は低いでしょう」と述べています。

また、ネイル氏は別の収益化手段として、Amazonアフィリエイトを利用したとのこと。その結果、3日間で279ドル(約3万円)の収益を得ることに成功します。ネイル氏は「3日間で270万回アクセスされたことを考えると、約3万円は少ない金額に思えます。しかし、アフィリエイトに用いる商品を選ぶのは面白い経験でした」と語っています。

◆エバー・ギブソンの離礁

イギリス時間の2021年3月29日午前4時30分に、「コンテナ船が陸を離れた」という情報がネイル氏の元に入りました。しかし、ネイル氏が船舶の位置情報公開サービス「VesselFinder」を確認したところ、エバー・ギブソンの位置は変わっていなかったとのこと。そのため、ネイル氏は「Is that ship still stuck?」の情報を「多少?(Sort of?)」に変更しました。

その後、エバー・ギブソンの離礁に関するさまざまな情報が公開され、何が正しい情報か分からない状況が続きました。ネイル氏は「興味深い事に、『Is that ship still stuck?』の情報を『専門的な情報源』として信じる人が多くいました」と述べています。

なお。ネイル氏は「Is that ship still stuck?」を公開して最もうれしかった出来事として、アメリカの女優サラ・ジェシカ・パーカー氏にフォローされたことを挙げています。