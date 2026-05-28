「X GAMES CHIBA 2026」世界最高峰のアクションスポーツ国際競技大会が今年も開幕！世界17カ国からスケートボード、BMX、Moto Xのトップアスリート77名が集結します。佐々木音憧、吉沢恋、芝田モト、開心那、中村輪夢などの日本人選手の活躍からも目がはなせません。さらに会場で開催される音楽ライブではIMP.が出演！X GAMESならではのアーバンスポーツと音楽の融合をぜひ会場でお楽しみください。番組ではイベントの魅力をアスリ