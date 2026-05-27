モダンな郊外型住宅地の面影東京は板橋の常盤台といえば、東武鉄道の手によって戦前の1936年（昭和11年）から開発、分譲が行われた閑静な住宅街。東武東上線ときわ台駅前のロータリーからは道路が放射状に伸びており、当時のモダンな郊外型住宅地の面影を今に伝えています。【画像】始まりは1936年！戦争を乗り越えて受け継がれる老舗、ホビーストア『フジヤ』全20枚そんな、ときわ台駅北口から徒歩数分の場所にあるのが、ホビー