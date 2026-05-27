モダンな郊外型住宅地の面影

東京は板橋の常盤台といえば、東武鉄道の手によって戦前の1936年（昭和11年）から開発、分譲が行われた閑静な住宅街。東武東上線ときわ台駅前のロータリーからは道路が放射状に伸びており、当時のモダンな郊外型住宅地の面影を今に伝えています。

【画像】始まりは1936年！戦争を乗り越えて受け継がれる老舗、ホビーストア『フジヤ』 全20枚

そんな、ときわ台駅北口から徒歩数分の場所にあるのが、ホビーストア『フジヤ』です。もともと浅草で食堂を営んでいたフジヤがこの地に移転してきたのは、常盤台の第一期分譲が始まった直後の1936年のことでした。



ホビーストア『フジヤ』の名物マスターとして知られる藤田宏さん。 長尾循

「私の祖父の代にここに引っ越してきて、お菓子屋を始めたのが始まりです」と語ってくれたのは、フジヤの名物マスターとして知られる藤田宏さん。

「当時からお菓子の他におもちゃなどの商材も置いていました。ちなみに森永製菓の製品を取り扱う『森永エンゼルストア』の第一号店はうちだったと聞いています」というから、『常盤台のフジヤ』はかれこれ90年の歴史を持つ老舗ということになります。

このエリアには戦前から戦中にかけ軍関係の工場などがあったため、やがて太平洋戦争が激しくなると、フジヤの店舗も建物疎開（空襲による火災の延焼を防ぐために建物を強制的に取り壊されること）の対象となりました。

一家の大黒柱もお店も失った状態で迎えた終戦

さらに1943年（昭和18年）に出征した藤田宏さんのお父上は翌年戦死。「私は1943年の生まれなんで、父親の愛ってのを知らないんですよ」という藤田宏さんは、一家の大黒柱もお店も失った状態で終戦を迎えます。

藤田さんはかつては広告関係の仕事につきたいと考えていたそうですが、時代は戦後の混乱期。学校を卒業すると家業を継いで、お菓子とおもちゃの店を再開することとなったのです。



フジヤの玩具コーナー奥にある模型コーナー。 長尾循

「23歳の時からお店をやっているので、自分が関わってからかれこれ60年になります。最初はお菓子売り場の方が大きかったのですが、徐々にその比率は逆転し、おもちゃがメインとなっていきました。

戦後の経済成長とも重なって、1985年頃には現在の2階建ての店舗を建てることができました。その1階は男玩と女玩、2階が全てプラモデルやミニカーなど模型関連の売り場としました」

というわけで、多くの読者諸兄にも馴染み深い現在のフジヤは、この時代に誕生したわけです。

「模型店ですから、もちろん飛行機も船もミリタリーものも幅広く扱いましたが、1980年代半ばから後半にかけて、モータースポーツ系の商材に特に力を入れ始めました」

モータースポーツに傾注

以前から模型を通じて海外のモータースポーツにも興味を持っていた藤田さんは1990年、休みをとってF1モナコ・グランプリの観戦ツアーに参加。この体験をきっかけにさらにモータースポーツに傾注するようになり、1995年にはモナコGPと双璧をなすクラシックイベントであるル・マン24時間レースの見学にも訪れました。

ちなみにこの年のル・マンはJ.J.レート、ヤニック・ダルマス、関谷正徳が駆るマクラーレンF1 GTRが優勝した年として記憶に残っています。



藤田さんは、ル・マンの現地新聞でも紹介されるほどです。 長尾循

日本人ドライバー初のル・マン優勝と同時に、ル・マン史上最も雨量が多かったレースとも言われ、藤田さんも観戦中は難儀したこと。そんな強烈な印象も手伝ってか、この初めてのル・マン観戦ですっかりその魅力にハマった藤田さん。その後はほぼ毎年のようにル・マン詣でを繰り返すこととなります。

もちろん模型店のマスターである藤田さんであるからして、単なる物見遊山では終わりません。

持ち前の人懐っこさで、現地の模型メーカーや出版社、レースカメラマン、ACOのスタッフなどと次々に仲良くなり、それらの人脈を活かし、国内では手に入りにくいモデルやル・マン関連のグッズを仕入れては、それらをフジヤの店頭で取り扱うようになっていったのです。

『ル・マンのフジヤ』という通り名

個人商店の店主の趣味というものは、そのショップに強烈な個性をもたらします。

類は友を呼ぶとはよく言ったもので、やがてル・マンやF1をはじめとするモータースポーツ系模型ファンの間でフジヤの名前は徐々に広がり、いつしか『ル・マンのフジヤ』という通り名で呼ばれるようになっていきました。



藤田宏さんの工作机。 長尾循

常連のお客さんたちが集まる懇親会を母体に、模型サークル『フジヤ・ルマンの会』（現在は『43モデラーズクラブ・ルマンの会』に改称）が生まれたり、通常の模型やグッズだけではなく、プロモデラー高橋明彦氏をはじめとする何人かの『フジヤ専属モデラー』が手がけたワンオフの作品を入手できたりといった点は、大手量販店やネットショップには決して真似のできない、老舗スペシャルショップならではの強みでありましょう。

現在は息子さんが舵取り

そんなフジヤが今年の5月、リニューアルを行いました。現在フジヤ全体の舵取りを担当しているのは藤田宏さんの息子、和央（かずお）さん。

変化する時代に合わせ現在は再び男玩と女玩、カードゲーム、ミニ四駆などの売り場が大きくなり、藤田宏さんが担当するのは、1階の奥に設けられたマニアックな、でも決して排他的ではない穏やかな模型コーナーです。

「これが僕の人生最後のリニューアルオープン！ お店全体の仕切りは息子夫婦に任せたから、自分のエリアでは好きなことをやっていきます」と、老いてなお（失礼）意気軒高なフジヤの名物マスターに幸多かれ！