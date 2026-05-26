25日正午ごろ、東京都中央区銀座六丁目にある複合商業施設「GINZA SIX」が入る三井住友銀行の前で「異臭がする」と通報があり、周囲にいた25人ほどが体調不良を訴えた。 報道によると、外国籍とみられる人物同士のけんかがあり一方がスプレーをかけて逃走。スプレーは唐辛子の成分が入った「催涙スプレー」の一種と思われ、被害者に命の心配はないものの嘔吐（おうとなどの症状が見られており少なくとも20人ほ