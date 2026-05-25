５月25日、日本代表が北中米ワールドカップに向けて、千葉県内で始動した。周知の通り、その中にエース格だった三笘薫の姿はない。９日のウォルバーハンプトン戦で左ハムストリングを負傷し、無念の落選となったからだ。これまで、崩しの急先鋒として躍動してきた28歳が欠場する影響は計り知れない――。日本に激震が走った。 そんななか、25日の練習後の取材で、FWの小川航基が三笘の不在に言及。全体の力でカバーで