「セクシーに生きる Just be yourself」をステートメントに掲げるランジェリーブランド「RAVIJOUR（ラヴィジュール）」から、2026 COLLECTION #5の最新ビジュアルが公開されました。女性らしさを引き立てる繊細なディテールと、ドラマティックなデザインが魅力の新作アイテムは、2026年5月8日（金）より販売スタート。自分らしい美しさを楽しみたい大人女子にぴったりのコレクションですϖ