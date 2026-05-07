「G2P-Asia」のロゴ！連載【「新型コロナウイルス学者」の平凡な日常】第175話「リスクがありそうなウイルスを探して、その特徴を『未然に』明らかにするーー」。新型コロナウイルス変異株の特徴を次々と明らかにして世界から注目されたG2P-Japanの次のステージは「アジア」。そのさきがけとなる論文が5月7日、科学雑誌『セル』に掲載された。その中身と裏話を筆者自ら、どの媒体よりも先に週プレNEWSで最速解説する！【図表】チャ