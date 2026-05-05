5月5日は「こどもの日」です。天気も回復し外で元気な声を響かせた子どもたちも多かったのではないでしょうか。鹿角市では、華やかな衣装を身にまとった子どもたちが地域を練り歩く稚児行列が行われました。昔ながらの華やかな衣装を身にまとった子どもたち。頭の上に、男の子は、えぼしを、女の子は、天冠と呼ばれる冠を被り準備万端です。「せ～の、出発進行！ 」この稚児行列は、仏教を開いた、釈迦の誕生を祝う、「花ま