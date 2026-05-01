インフォメーションがある八竹庵(旧川崎家住宅)【写真】会場は赤いのれんや旗、看板が目印国際的写真フェスティバル「KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2026」が、2026年5月17日(日)まで開催中。今年のテーマは「EDGE(エッジ)」。町家やギャラリー、博物館や寺院など、普段非公開の場所を含む京都の文化空間を会場に、8カ国・地域から参加のアーティスト14組による展示会を没入的に楽しめるイベントだ。今回は商業施設や歴史的スポット