世界的なレストラン・ホテルガイドブック「ミシュランガイド」。主にレストランが対象で、ここ数年は料理だけではなく「デザートコース」を展開するデザートレストランも選ばれるようになり、ミシュラン一つ星を白金のデザートレストラン「Yama」が初めて獲得し、話題になったばかり。現在、都内では様々なデザートレストランが増える中で、洗練された技術と経験、そして一つの皿に収斂（しゅうれん