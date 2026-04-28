マーベル・コミックのアンチヒーロー、パニッシャーの共同創造者として知られるコミック作家ジェリー・コンウェイが亡くなった。73歳だった。米が発表した。 コンウェイは1952年9月10日、米ニューヨーク・ブルックリン生まれ。10代の頃からコミック作家として活動を始め、16歳でプロデビュー。1970年代初頭にはマーベルで『デアデビル』『アイアンマン』『インクレディブ