もうじきGWがやってきます。もしも家で過ごす予定なら、まとまったお休みを利用して過去の名作に触れてみる、というプランはいかがでしょうか。というわけで、今回は「カウチポテトのお供 特別編」と題して配信でも鑑賞できる名作をピックアップしてみました。有名な作品が多いけれど「まだ鑑賞していない」という人も意外と多いと思うのよ。※記事のリンクより購入いただくと、売上の一部がPouchに還元されることがあります。【配