DIR EN GREYの最新アルバム『MORTAL DOWNER』発売を記念した特別番組が、「ニコニコ生放送」にて放送される。本企画は三部構成で実施されており、第一弾・第二弾では過去ライブ映像の独占配信を実施。現在もタイムシフトにて見逃し視聴が可能となっている。そして第三弾となる今回は、DIR EN GREYメンバー全員が生出演。最新アルバム『MORTAL DOWNER』の世界観や制作背景に加え、現在開催中のツアーに関するトークなど、ここでしか