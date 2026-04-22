DIR EN GREY、ニコニコ生放送で特別番組放送。メンバー全員生出演
DIR EN GREYの最新アルバム『MORTAL DOWNER』発売を記念した特別番組が、「ニコニコ生放送」にて放送される。
本企画は三部構成で実施されており、第一弾・第二弾では過去ライブ映像の独占配信を実施。現在もタイムシフトにて見逃し視聴が可能となっている。
そして第三弾となる今回は、DIR EN GREYメンバー全員が生出演。最新アルバム『MORTAL DOWNER』の世界観や制作背景に加え、現在開催中のツアーに関するトークなど、ここでしか聞けない内容をお届け。
番組前半は無料で視聴可能、後半はニコニコプレミアム会員限定となっている。また、メンバーへの質問も募集されている。
番組概要
放送日時：2026年4月24日（金）21時〜放送START
番組名：DIR EN GREY『MORTAL DOWNER』アルバム発売記念特番
出演：DIR EN GREY（京／薫／Die／Toshiya／Shinya）
放送形態：前半無料／後半プレミアム会員限定
タイムシフト：放送終了後30日間視聴可能
視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350217496
第一弾
「25th Anniversary TOUR22 FROM DEPRESSION TO________」独占配信
タイムシフト：2026/4/26(日) 23:59 まで公開中
https://live.nicovideo.jp/watch/lv350154418
第二弾
「TOUR22 PHALARIS -Vol.I-（2023.07.16 なんば Hatch）」独占配信
タイムシフト：2026/5/3(日) 23:59 まで公開中
https://live.nicovideo.jp/watch/lv350167309