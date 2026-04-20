ミュージシャンの小沢健二が２０日、父で筑波大学名誉教授の小澤俊夫さんが４月に亡くなったことを報告した。９６歳だった。俊夫さんは、２４年に死去した世界的指揮者・小澤征爾さんの兄。小沢は自身のＳＮＳで「父を知っていらした多くの方にお伝えしたく、この場をお借りするのですが、筑波大学名誉教授・小澤昔ばなし研究所長である父・小澤俊夫が４月１８日、この世を発ちました。９６歳でした」と長文で発表。「３月２